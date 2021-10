Ferrocarril paraguayo cumple 160 años, pero sin tren y con su franja ocupada

“La llegada del tren al país significó el desarrollo de la comunidades urbanas y las comunidades de la campiña de nuestros país, transportando su producto interno hasta la capital para vender y comercializar el excedente al exterior, como maderas, maíz, yerba mate, tabaco y otros que eran transportados por barco a otros países de Europa”, según manifiesta Guillermo Soria, funcionario jubilado de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).

Relata que el ferrocarril sobrellevó dos guerras internacionales: La primera, la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870); y la segunda, la Guerra del Chaco (1932-1935), también revoluciones civiles, y añade que en la posguerra, el ferrocarril se utilizaba para controlar la comunicación (mediante el telégrafo) y para la subsistencia alimentaria de la capital y alrededores, debido a que el ferrocarril estaba destinado a Asunción hasta 1913, desde el km 261 punta riel (Fulgencio Yegros), donde se tiene la mayor presencia de inmigrante en la época para poder hacer llegar su producción para su exportación e importación de la mercadería y alimentos básicos para la comunidad que dependían de ella.

Soria menciona que el transporte ferroviario es de mucha importancia para el Paraguay; desde el año 1913 se tenía la conexión internacional con el ferrocarril Nordeste Argentino (Gral. Urquiza) que le llevaba a la ciudad de Entre Ríos (Argentina), donde se tenía la bifurcación a Buenos Aires para pasajeros y a Concepción del Uruguay para entrar las cargas a territorios brasileños vía Paranagua, Uruguayana y Nueva Palmira que da salida directo al mar.

“Esto significa la salida del aislamiento territorial del Paraguay como país Mediterráneo a través del ferrocarril que funcionó hasta mediados de 2011 de Asunción a Encarnación, de Encarnación a Posadas y de esta última a Buenos Aires Argentina”, expresa.

El pueblo espera el tren

Soria recuerda al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que el pueblo paraguayo sigue esperando la reactivación del ferrocarril. “Lamentablemente no tenemos tren y no creo que se haga de nuevo si no hay acuerdo entre las instituciones. Se tiene que reubicar las 2.800 familias, solo desde la Calle Perú hasta Trinidad (unos 6 km), que hoy ocupan la franja del tren, que en tiempo electoral significan votos para los candidatos”, alerta.

Hay proyecto para reactivar hasta Ypacaraí, con millonaria deuda

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Fepasa desistieron del proyecto del tren de cercanía que pretendían ejecutar en el marco de la Ley N° 5.102/2013, más conocida como la ley APP (Asociación Público Privada), porque ahora quieren que todo el plan sea financiado por el Gobierno de Corea, a través de un préstamo de ese país, cuyos detalles todavía se desconocen.

Además de los recursos, el país asiático pondrá la tecnología y la experiencia en la implementación de este sistema de transporte público, donde se prevé una inversión estimada de US$ 500 millones. El monto es bastante superior a los US$ 320 millones que se requería de acuerdo con el estudio de factibilidad.

En este sentido, el titular de Fepasa, Lauro Ramírez, había informado a ABC que los US$ 320 millones abarcaba solamente el proyecto hasta Luque y que ahora se pretende llegar a Ypacaraí. “Nos salimos de la APP y nos vamos a una propuesta directa entre el Gobierno de Corea y el Gobierno de Paraguay, que es conveniente para nosotros”, expresó recientemente.

Asimismo, manifestó que el 24 de octubre vendrá una segunda delegación de Corea, donde ya se discutirán las condiciones detalladas de la inversión, como los plazos de financiación y las tasas.

También señaló que el próximo mes ya quieren presentar al Congreso el convenio que quieren firmar con el Gobierno de Corea para la implementación del proyecto. Explicó que se trata de una especie de “tratado”, ya que el acuerdo será de “Gobierno a Gobierno”.

El titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del MOPC, Jorge Vergara, señaló por su parte el Gobierno de Corea realizará una operación completa para construir y operar el tren y dejar el know how al Paraguay. “Se tiene que firmar un convenio bilateral entre gobiernos, que debe ser aprobado por el Congreso Nacional”, expresó.

Según los datos, se pretende desarrollar un tren ligero (LRT) por sus siglas en inglés, más conocido como Tren-Tram, que puede circular interurbano y en ciudad. Alcanzaría los 80 km/h entre ciudades y 40 km en modo urbano. El costo incluye las estaciones, depósitos, talleres, paradas intermedias, material rodante, entre otros.

¿Qué pasará con los ocupantes de la franja?

La primera fase del tren de cercanía abarcará el trayecto entre la Estación Central de Asunción y Luque, utilizando la franja de dominio y las estaciones del antiguo ferrocarril histórico Carlos Antonio López, en doble vía. En una segunda etapa se busca llegar hasta Ypacaraí.

Se consultó en su momento al titular de Fepasa respecto a las ocupaciones irregulares de la antigua franja del tren y señaló que a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) ya se están construyendo viviendas en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso (en la zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi) donde se reubicarán a los ocupantes de la franja del tren en la zona de Artigas. Ramírez añadió que unas 260 familias fueron censadas.

El tren de cercanías es un proyecto bastante anunciado en cada Gobierno, pero que no se concreta hasta la fecha. Fepasa tiene la concesión del tren y le cuesta millones al Estado, pese a que no tiene un tren que operar. Una delegación surcoreana liderada por Lee Jin Wook, vicepresidente de la empresa Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd., realizó hace algunas semanas un recorrido por las vías del antiguo ferrocarril Carlos Antonio López en un ómnibus de la Patrulla Caminera. Los técnicos del país asiático vieron de primera mano las ocupaciones de una gran parte de la franja del tren y, además, las malezas que se apoderaron de los antiguos rieles del ferrocarril. Acompañaron esta visita funcionarios del MOPC y Fepasa.

Guillermo Soria no cree que este plan pueda concretarse, porque representará una millonaria deuda para el país y recordó que el estado no es un buen administrador. Señaló que el mejor camino es que se pueda concesionar la operación del tren. Si bien Fepasa tiene la concesión del Ferrocarril, no cuenta con recursos para hacerlo operar.