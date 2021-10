Funcionarios fiscales de Caazapá en huelga desde el próximo 27 de octubre

La información fue confirmada por Adelaida Ozuna, delegada de Caazapá de Sifetramipar, y que los funcionarios al igual que en todo el país se declararán en huelga general desde el 27 de octubre hasta el 27 de noviembre.

La sindicalista explicó que además del reclamo a nivel nacional de los compañeros con relación al recorte del presupuesto, también tienen reclamos propios.

Nuestra entrevistada dijo que uno de los reclamos es la precariedad del local alquilado, que ni siquiera se paga puntualmente. “No tenemos presupuesto para pagar por servicio básico como agua, luz, limpieza. Ya tuvimos anteriormente hasta el derrumbe de un cielo raso que por suerte no causó heridas de gravedad a los compañeros”, señaló.

Igualmente pudimos observar que el local no cuenta para depósito de evidencia, los vehículos incautados están en las veredas, molestando a los vecinos, también el patio está repleto de motocicletas y otros objetos incautados, formando un criadero de alimañas.

Seguidamente Adelaida Ozuna explicó que uno de los reclamos será el pedido de la aceleración de la culminación del nuevo local que hace años comenzó a construirse que esta sobre la Ruta PY08. Ese local moderno que tenemos no sabemos por qué no se habilita. No es posible que ese local esté parado tanto tiempo sin que se le dé un uso adecuado, indicó la funcionaria del Ministerio Público.

Igualmente nuestra entrevistada dijo que en la sede de Caazapá hay escasez de combustible para los móviles, “tampoco tenemos papeles, tintas para las máquinas, útiles de oficina ya faltan y encima vamos a volver a tener recorte en el presupuesto como cada año”, dijo finalmente.