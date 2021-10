Oposición de funcionarios a mudanza del Senave

El Sindicato de Profesionales y Técnicos del Senave (Sipsenave), el Sindicato de Funcionarios del Senave (Sifusenave) y el Sindicato de Trabajadores del Senave (Sintrasenave) presentaron a la presidencia de la institución una nota de reclamo en la que se oponen a la mudanza de oficina proyectada, dejando los edificios céntricos, Planeta e Inter Express, para ubicarse en la zona sobre la avenida Artigas.

Los mismos argumentan que el posible nuevo local se trata de un edificio que no estaría cumpliendo con las condiciones básicas requeridas para el desarrollo de las actividades laborales así como la prestación de servicios para los usuarios.

“Es un llamado totalmente direccionado, la mayor parte de los funcionarios de la institución rechaza la mudanza desde los dos edificios. El presidente (Ing. Agr. Rodrigo González) justamente dejó que se haga todo en su ausencia, tras irse de vacaciones a España, dejando como encargado de despacho el abogado Marcelo Rojas”, informaron fuentes sindicales.

En la nota explican que el posible nuevo local del Senave no cuenta con suficiente espacio de estacionamientos para los funcionarios y que también posee una limitada accesibilidad de transporte público que conecte con las zonas en donde viven los empleados.

Igualmente, advierten que por estar en las inmediaciones de una zona de ocupaciones y asentamientos informales, adiciona riesgos para usuarios y funcionarios.

Otro motivo para rechazar la nueva oficina es la inexistencia en las inmediaciones del posible nuevo local de servicios gastronómicos y que además la zona tiene fama de constantes problemas de desagües cloacales y pluviales, lo que dificultan el acceso vehicular y de peatones, más aún en días de lluvia.

No está definido, hay tres opciones

En contrapartida, fuentes del Senave indicaron que ciertamente existe la propuesta de mudanza debido al interés de reducir costos en concepto del alquiler, pero que no hay aún una definición al respecto, porque se manejan tres posibles lugares. Igualmente alegan desde la institución, que la búsqueda de un nuevo local se debe a que el edificio donde alberga a la actual oficina carece de escaleras de salida de emergencia.

Antecedentes

Recordemos que en diciembre del 2009, el Senave no pudo cerrar la compra de un edificio fijado en US$ 2,5 millones. La difusión del proceso hizo que tanto la Contraloría como Contrataciones solicitaran frenar lo actuado. Buscaron comprar departamentos de lujo para uso habitacional que no se encuentran autorizados para edificio público.

Por otro lado, el ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Santiago Bertoni, informó en febrero de este año que existe un proyecto para la construcción de una sede central del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que estará ubicada en Artigas casi Perú, en el local del Senave, con el cual se compartirá el predio.

