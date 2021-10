Tartamudez: Cómo es ser tartamudo, qué terapias se pueden aplicar y qué se debe evitar

El sufrimiento que conlleva la tartamudez fue magistralmente expuesto en la película “El discurso del Rey”, la trama biográfica en que el rey Jorge VI debía pronunciar las palabras exactas para su pueblo y las tropas inglesas durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que hablar en público, luchar contra sus aterradores fantasmas porque era tartamudo.

En el film se exponen las frustraciones y humillaciones del heredero al trono, papel que encarna Colin Firth que luego tuvo la suerte de contar con una terapia nada convencional gracias a Lionel Logue (Geoffrey Rush), un doctor cuyas técnicas “teatrales” lo liberarán finalmente.

Una bailarina que no encuentra trabajo

Katrina Duarte (34), instructora de baile, baileterapia con yoga para señoras y baile fitness donde hace hip hop, regaetton, entre otros ritmos asiste a eventos especiales pero no le llaman la mayoría de las veces porque creen que no va a poder enseñar o ejercer. Busca un gimnasio donde le acepten como ella es, “con tartamudez y todo”, expresó.

“Mi mamá me había llevado a un especialista hasta los 5 años y mejoré, pero a los 15 volví de nuevo a tartamudear como antes”, rememoró.

Ahora esta estudiando fonoaudiología en la Universidad Autónoma del Paraguay donde lo que más le cuesta son las exposiciones, confesó. Sobreponerse cada día es su consigna, instó a los jóvenes a “luchar por sus sueños y a no dejarse vencer ante la dificultad que tengan”.

No es una discapacidad

En nuestro país la tartamudez no se considera una limitante o discapacidad, según refirió la licenciada en fonoaudiología, Natalia Rodríguez Mendoza, psicóloga. Sin embargo, las burlas que sufren los niños e incluso adultos que no estudian una carrera que les gusta porque implica “hablar”, no se pueden negar.

Las terapias en dos caminos

Esta condición que afecta más a varones que a niñas propone terapias distintas. Se define “si vamos a trabajar en modificación de la tartamudez o en el modelado de la tartamudez”.

La primera consiste en cambiar el momento de la tartamudez, hacerlo fluidamente. “Tartamudear libremente y que la persona no tenga miedo para lograr una comunicación agradable y cómoda”, acotó.

Y por otro lado, “el modelado es una reestructuración nueva del habla, con un patrón nuevo. Si es un niño muy pequeño se trabaja en la modificación de la dinámica familiar, con los padres”.

Algunas claves en familia

En preescolares, escolares y niños más grandes: “si mamá habla rápido y apurada siempre, eso se va a reflejar en el niño”.

Otro aspecto es “derribar los mitos, dejar de estigmatizar”. Aconseja hablar más lento para que el niño imite, hablar con lenguaje más sencillo, respetando turnos, hablar suave y lento”.

Otra recomendación es “hacer más comentarios y menos preguntas, si es que hacemos comentarios le damos un abanico para que él haga lo mismo”.

El adulto tiene que ser modelo, fijar la mirada naturalmente, hablar normalmente, para que se sienta seguro y confiado.

Lo que se debe evitar

La fonoaudióloga también explicó que no es buena idea decirle: “tranquilizate”, porque el niño sabe perfectamente lo que quiere decir. Sea buen oyente y no complete las frases, tampoco diga respirá, pensá lo que vas a decir. No interrumpa al niño.

El adolescente tartamudo fue un niño tartamudo. Con los jóvenes se trabaja con una breve investigación acerca de grandes personajes que fueron tartamudos, o lo son como el presidente Joe Biden.

“La tartamudez no se cura porque no es una enfermedad, se trata”, remató la profesional.

Grupo de apoyo

La Asociación Paraguaya de Tartamudez orienta a las personas en la detección temprana en niños, adolescentes para que acudan al fonoaudiólogo. Se reúnen el primer miércoles de cada mes.

Contacto:

Claudia Escobar, vicepresidenta de la Asociación Paraguaya de Tartamudez: (0971) 551 297

Cinthia Hieber de Sarubbi: (0992) 291 210.

Facebook: tartamudez Paraguay.