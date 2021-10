Empresarios piden que proyecto del seguro de desempleo sea debatido y modificado

El presidente de la Federación Paraguaya de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), Luis Tavella, primeramente dijo que “no es momento” de aprobar un seguro al desempleo porque Podría dar impulso a la informalidad en plena recuperación económica pospandemia.

No obstante, añadió que el proyecto puede ser bien trabajado por todas las partes involucradas para que no se generen perjuicios. “Para mí, y algunos coinciden, que tener un fondo de desempleo de seis meses en un país como el nuestro no parece demasiado”, enfatizó.

Dijo que se habla de hasta el 60% del salario durante todo ese tiempo y tranquilamente el desempleado puede dedicarse al sector informal antes de buscar trabajo. “Creo que no puede pasar del 30% el seguro”, consideró.

Redireccionar fondos

Por su parte, Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, indicó para ABC TV que no cree que el sector trabajador esté dispuesto a pagar más el seguro del desempleo. “Deben elaborarse proyectos que no afecte al sector empleador”, también consideró porque hoy los trabajadores ya reciben una indemnización y con el seguro ya sería “como un doble pago”.

Además, resaltó que existe un fondo que ya está siendo pagado al IPS por parte del asegurado pero no lo beneficia sino que está destinado a educación o a la lucha contra el paludismo, que sumaría más de U$S 16 millones cada año. “Nosotros consideramos que ese dinero debe ser redireccionado para el seguro del desempleo”, consideró Gayet.

“Son seis millones de dólares que se van anualmente para combatir el paludismo que ya ni existe en Paraguay y 10 millones de dólares para el sistema educativo”, aseguró.

Así también, sobre los porcentajes, consideró que cree mejor que los desempleados reciban hasta el 65% del salario pero solo por tres meses, porque si se alarga el periodo se fomentará la informalidad.

Ambos empresarios solicitaron el debate abierto de proyectos efectivos “que no sean simples parches políticos”, sino que inviten a la formalización de los trabajadores.