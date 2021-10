Abdo Benítez violará la Constitución si se candidata a la Presidencia de ANR

La elección de autoridades de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, se realizaría en diciembre de 2022 conjuntamente con los comicios internos para las presidenciales de 2023.

Parlamentarios y dirigentes de Honor Colorado solicitaron días atrás al expresidente Horacio Cartes que sea el candidato de ese sector interno para presidir la Junta de Gobierno.

La semana pasada, senadores de Colorado Añetete le plantearon lo mismo al presidente de la República Abdo Benítez y este declaró posteriormente a los periodistas acreditados en Palacio de Gobierno que lo analizaría “en su momento”.

Cartes no confirmó oficialmente si será candidato. En tanto, en el sector de Colorado Añetete y sus aliados consideran que si el expresidente se lanza, también lo hará Abdo Benítez ya que consideran que no hay otro candidato de peso para esta disputa.

Cartes no tendría inconvenientes constitucionales para candidatarse y presidir la ANR, en caso de ser electo. Sin embargo, en el caso de Abdo Benítez, el artículo 237 de la Constitución Nacional señala taxativamente que “el presidente de la República y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones”.

En el 2006, el entonces presidente de la República Duarte Frutos se presentó como candidato a presidir la Junta de Gobierno y le ganó a Osvaldo Domínguez Dibb. Nicanor asumió por unos minutos pero no ejerció, debido a que solicitó permiso y dejó a cargo de la conducción del partido a José Alberto Alderete, su entonces aliado y actual brazo derecho de Cartes en la Operación Cicatriz.

La decisión de Nicanor, en abierta violación constitucional, motivó una gran crisis política, que involucró a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso y hasta tuvo repercusión regional. También se realizaron manifestaciones populares en su contra que fueron el caldo de cultivo para la aparición de la candidatura del entonces obispo Fernando Lugo, quien luego ganaría las elecciones en abril de 2008, desalojando a los colorados, luego de más de 60 años en el poder de manera ininterrumpida.

Fuentes cercanas a Abdo deslizaron la versión de que en caso de que el jefe de Estado gane la presidencia de la ANR tampoco asumiría como lo hizo Nicanor. Bajo este argumento intenta tapar la violación constitucional.

De concretarse, esto no sería más que una burda maniobra para eludir su responsabilidad de no cumplir el mandato constitucional.