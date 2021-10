Juez que benefició a presunto robacoche defiende su decisión por “garantista”

El juez Ledesma conversó este lunes con ABC Cardinal sobre por qué dio arresto domiciliario a Guillermo Denis Torres Maldonado, un supuesto robacoches, reducidor y autotraficante de 39 años quien fue capturado el viernes último por la Policía en su casa de San Lorenzo, en donde irónicamente desarmaba y vendía por partes los vehículos que robaba.

El magistrado se defendió diciendo que él no es el juez natural de la causa y que a su juzgado solo llegó desde la Fiscalía una imputación por reducción, pero no por robo. En ese sentido dio a entender que fue el Ministerio Público el culpable de su decisión. “En la causa que cayó en mi poder (la reducción) es un delito nada más, no es un crimen”, sostuvo, además de decir que “la peligrosidad no se castiga en nuestro sistema”.

“La sociedad debe estar protegida pero el juez también debe ser garantista. Garantizo un proceso en libertad de la persona hasta que se lo condene”, manifestó Ledesma para justificar la medida.

El juez reconoció que accedió a los antecedentes del supuesto robacoches y dijo que tenía varios, pero dio a entender que la responsabilidad de las otras causas recaía sobre ellos.

Ofuscado por el cuestionamiento, preguntó “por qué no se aprieta también” a los otros jueces que no condenaron a Torres Maldonado en las otras causas. “Tengo a la vista los antecedentes. Tiene medidas sustitutivas. Otro juez tiene que revocar su medida”, añadió.

Finalmente, dijo que todo se puede solucionar si el fiscal pide la revocatoria de la medida “y se termina esto”, pero que esa decisión la debe tomar el juez de la causa. Ledesma defendió su postura hasta el final y manifestó que no dará marcha atrás en su medida.