Organismos de DD.HH. piden defensor idóneo y rechazan el cuoteo político

Durante la audiencia organizada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos Humanos del Senado todas las organizaciones defensoras de DD.HH. coincidieron en señalar la falta de funcionamiento actual de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo también estuvieron de acuerdo en pedir que la terna para defensor del pueblo esté integrada por personas con antecedentes en la defensa de los Derechos Humanos.

El encuentro se llevó a cabo, a propuesta del senador Pedro Santa Cruz (PDP) para escuchar la opinión de las organizaciones sobre el perfil del nuevo defensor. La terna de candidatos debe ser elegida próximamente en el Senado para luego remitirla a la Cámara de Diputados, donde se designará a quien ocupará el cargo por un periodo de 5 años.

Carolina Robledo, de la organización Aireana, defensora de los derechos de LGTBI, destacó la importancia de que se elija a alguien con experiencia y conocimiento en la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables. Indicó que actualmente la defensoría se ocupa de algunas cuestiones que nada tienen que ver con su rol.

Antonio Pecci, de la Mesa Coordinadora de Memoria Histórica subrayó la “probada ineficacia” del actual defensor Miguel Godoy y recordó que el mismo se “destacó” por protagonizar escándalos en las redes sociales y también le faltó el respeto públicamente a la ministra de Justicia Cecilia Pérez.

Pecci pidió la realización de una audiencia pública con todos los candidatos, donde se les pudiera realizar consultas.

El planteo no prosperó ya que el senador Martín Arévalo, presidente de la comisión de Legislación, le dijo que ya habían pasado esa instancia.

No obstante, Karina Rodríguez, representante de Codehupy, reclamó que estas audiencias no hayan tenido mucha difusión, que no se hayan hecho en vivo y que no se haya habilitado las consultas ciudadanas.

Rodríguez también apuntó que la del defensor del pueblo es una figura ausente actualmente, ya que no tiene ninguna visibilidad y destacó que nuestro país fue observado por las Naciones Unidas, que rebajó a la categoría “B” a nuestra defensoría del pueblo por incumplir los Principios de París que regulan a estas instituciones.

Anibal Cabrera, de la CDIA, pidió que el Senado, una vez elegido el defensor, haga un acompañamiento de su gestión. También planteó la posibilidad de que mujeres integren la terna de candidatas de manera a cambiar diametralmente el rumbo de la Defensoría.

Apenas iniciada la reunión, el senador colorado Juan Carlos Galaverna anunció que se retiraba y calificó de “show” la reunión, señalando que solamente se hacía para criticar al actual defensor Godoy.

La comisión de Asuntos Constitucionales definiría hoy su dictamen sobre los candidatos.