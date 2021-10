Exitosa cirugía corrige el cierre de la columna vertebral en un bebé de 27 semanas

La Dra. Zully Adorno, ginecoobstetra que habló con ABC Color, es parte del equipo del Dr. Rogelio Sosa (jefe), la Dra. Mirian Duarte y la doctora Leilah Cabral, todos ginecoobstetras, del Hospital Central del IPS quienes realizaron la cirugía fetal intrauterina.

El martes se hizo la sexta operación fetal intrauterina en el Hospital Central del IPS. “Esta vez se trata de una paciente de 34 años, oriunda de la ciudad de Capiatá, que ingresó al servicio de Ginecología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social debido a su segundo embarazo, gestante de 27 semanas”, explicó Adorno.

“El feto portaba una malformación denominada mielomeningocele, y la cirugía fue parecida a una cesárea, con incisión en el útero para llegar al defecto fetal, que en este caso es un defecto del cierre de columna vertebral, que incluye la piel y el tubo neural, la parte del sistema nervioso central”, amplió.

La cirugía se hace con un equipo multidisciplinario, “yo soy la obstetra, hago la incisión y expongo el defecto y luego entran los neurocirujanos, dirigidos por el doctor Elio Marín. El bebé recibe también anestesia”, según explicó la ginecoobstetra.

El feto es monitorizado por el equipo de perinatología encabezado por el Dr. Orlando Alfonso, que ve dónde está la placenta que no se debe tocar. Evalúa si tiene buenos latidos, la cantidad de líquido, según relató la especialista.

Hidrocefalia y complicaciones

“La evaluación continuará posterior al nacimiento, se evalúa la presencia de hidrocefalia que precisamente se evita con la cirugía, y las complicaciones.

Esta corrección que se hace a las 26 a 27 semanas es la sexta experiencia en IPS, y según la doctora Adorno, las cinco cirugías anteriores permitieron a esos niños nacer sin hidrocefalia. Un gran avance en la medicina paraguaya.

Con esta intervención se evita la cirugía al nacimiento, pero continúan controlados meses después.

La primera bebé operada ya tiene hoy un año, 10 meses y la profesional atestigua que gatea, se sienta y luego se verá que camine normalmente.

Los mayores inconvenientes de esta patología suelen ser motores: los chicos no se paran, no se sientan, no regulan esfínteres.

¡La causa prevenible!

“La mayor causa de la mielomeningocele es la deficiencia de ácido fólico, que hace que se tenga el buen desarrollo neurológico del sistema nervioso central del feto. Toda mujer en edad fértil que se suplemente con un miligramo al día, que es la dosis mínima recomendada, puede prevenir esta malformación en su bebé”, adujo.

Controles prenatales

“Son importantes los controles prenatales precoces, para hacer el diagnóstico temprano porque la cirugía se hace antes de las 28 semanas, posteriormente ya no tiene efecto porque los daños están instalados”, alertó.

La mielomeningocede es detectada por la ecografía, tal es la relevancia de este estudio.

Un logro científico extraordinario

Los médicos que participaron en esta cirugía están muy contentos con los resultados, y cuando completen los 10 casos presentarán un trabajo en conjunto.