Otro “acuerdo” en la APP de ruta PY02, esta vez con pobladores de Blas Garay

La institución, cuyo titular es Arnoldo Wiens, señaló que el acuerdo involucra a la Gobernación de Caaguazú y a la Municipalidad de Coronel Oviedo. En representación de la cartera de Obras Públicas, firmó el ministro Arnoldo Wiens.

Entre otras cosas, el documento establece el “compromiso de garantizar el normal desarrollo de las obras y la búsqueda de una solución al problema que se presenta con los pobladores y frentistas ubicados en la zona conocida Cruce San Pedro - Desvío a Troche, específicamente en el km 150,4, correspondiente al tramo 4.2 de la ruta PY02″.

En este sentido, el MOPC, a través de la Dirección de Vialidad, asume el compromiso de plantear una solución que contemple el giro a la izquierda rumbo a la ciudad de Coronel Oviedo, a través de los mecanismos legales y contractuales que rigen los contratos bajo la modalidad de Alianza Público Privada, proporcionando las facilidades de circulación en la zona y considerando las necesidades de los usuarios, pobladores y frentistas.

Por su lado, la Gobernación tendrá a su cargo las diligencias para la observancia y el óptimo cumplimiento de todo lo necesario a fin de lograr y facilitar la correcta ejecución de las obras a realizarse en este tramo arbitrando los medios para que las Comisiones Vecinales, y en general, toda la población, tomen conocimiento de los trabajos a ser ejecutados.

A su vez, en coordinación con las autoridades municipales, deberá garantizar el desarrollo de las acciones y actos a fin de que se continúe con la normal ejecución de los trabajos. Los habitantes de Blas Garay exigen una salida y entrada directa en el cruce que conecta el ramal que lleva a la zona poblada de la colonia y une a varios distritos del departamento de Guairá.

Millonario aporte del Estado en esta primera APP

La duplicación de la ruta PY02, que se está ejecutando bajo la ley de Alianza Público Privada (APP), ya está generando un millonario gasto estatal de US$ 45 millones este año, pese al lento avance del plan. Se había prometido que esos gastos del Estado se iniciarían al culminarse los trabajos, pero al parecer la recaudación del peaje es insuficiente para cubrir el proyecto.

Estos recursos fueron transferidos al fideicomiso de este proyecto APP, de donde salen los fondos para pagar al Consorcio Rutas del Este, integrado por la española Sacyr y Ocho A (Luis Pettengill), por ejecutar la obra. En este fideicomiso también se deposita la recaudación de los puestos de los peajes de la ruta PY02, desde septiembre de 2017, por lo que llama la atención el millonario aporte que ya está desembolsando el MOPC para cubrir los pagos que ya está percibiendo la empresa, que todavía no llegó al 50% de ejecución de los trabajos.

El consorcio Rutas del Este también estará percibiendo una llamativa “compensación de US$ 6,9 millones, que no estaba previsto en el contrato original de la duplicación de la ruta PY02. La ruta todavía no está duplicada, pero ya prevén millonarios pagos al consorcio Rutas del Este.

Esta cifra se hizo figurar en la adenda número Nº 2 al contrato que firmó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con este consorcio, y con la cual se cubrirán varios costos operativos a la empresa como pago al personal, seguros, planta de asfalto, entre otros gastos, según figuran en el documento al que accedió nuestro diario.

El escrito de 88 páginas ya se rubricó en diciembre del año pasado, pero recién se hizo público hace unas semanas. En el mismo se cambiaron varios puntos que tienen que ver con las obras a ejecutarse y además se agregó una “compensación” de hasta US$ 6,9 millones que percibirá la empresa que ejecuta este proyecto.