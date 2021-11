Incendio en el Mercado 4: afectados están desolados y lamentan la mala gestión

En medio de la desesperación por intentar rescatar sus mercaderías o la desolación al aceptar que ya perdieron absolutamente todo, los permisionarios del Mercado 4 hoy volvieron a sacar a la luz las irregularidades en la gestión por parte de la Municipalidad de Asunción.

“Cobran pero no invierten nada, siempre fue así. Todos pagamos, pero no hay nada de inversión, por eso pasa esto”, lamentó un joven que se encontraba mirando lo poco que quedó de su casilla tras el siniestro iniciado cerca de las 3:00.

“Ellos te cobran y después ya nada les interesa, no te preguntan si necesitás algo, pero al día tenemos que pagar nuestro canon”, agregó por su parte Ignacia Paredes. La comerciante incluso reclamó que está a punto de ser desalojada de su puesto pese a que tiene todos los documentos en regla para ocupar un espacio en el mercado.

Agregó además que en los papeles su puesto tiene dimensiones mucho mayores, siendo que su local en realidad es muy pequeño.

Ocupan todos los pasillos

Por su parte, otro trabajador reclamó que todos los pasillos ya están llenos de casillas que fueron habilitadas de manera irregular. El mismo aseguró que es muy fácil conseguir un espacio, pagando una coima al director o a algún funcionario municipal.

“Algunos locales tienen que mejorar pero la municipalidad no les deja, quieren plata. Si no pagás no podés hacer mejoras. Tu casilla se va a pudrir ahí, pero si no sobornás no te dejan hacer nada”, lamentó por su parte Amancio Báez, otro de los locatarios.

Contó que desde hace 15 años trabaja en el Mercado 4 y ninguno de los directores e inspectores hizo nada para mejorar las condiciones de la zona. Finalmente, lamentó que recientemente hizo una importante inversión de cara a las fiestas de fin de año y ahora perdió absolutamente todo.

“Yo intenté asegurar pero la aseguradora no quiso, por la infraestructura que hay en el Mercado 4. No quisieron entrar acá por el cableado y el quilombo que hay”, comentó.

