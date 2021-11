Pacientes de cáncer piden al Ministerio de Salud acelerar compra de medicamentos que se viene postergando desde hace dos meses

Desde el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el director Julio Rolón, manifestó que de la lista de 50 medicamentos que los pacientes están urgiendo vía amparo para la compra, ninguna se encuentra en la lista oficial que el instituto solicita para la realización de los tratamientos. Julio Rolón explicó que “las compras se basan en pedidos de los especialistas y mientras nosotros no tengamos por nota y con una base científica no podemos comprar los medicamentos”.

Dijo que en muchos de los casos los galenos prescriben medicamentos de alta generación que a su vez debe ser consensuada para su utilización. “Al año se destina 10.000 millones de guaraníes para la compra de medicamentos a través de los amparos. Nosotros hemos solicitado para abreviar la modificación de la resolución 90 y el ministro, Julio Borda ha ordenado la misma para que termine el vía crucis”, explicó.

Lo cierto es que los pacientes llevan dos meses esperando que los medicamentos sean adquiridos por el Ministerio de Salud Pública y mientras este proceso sigue, los pacientes agotan las esperanzas de llegar a tiempo a un tratamiento que les pueda devolver a la vida.

Lea más: Nancy despide al octubre rosa con un trago amargo

Desde la Asociación de Pacientes Con Cáncer y Familiares (Apscfa), piden que los responsables se pongan en el lugar de las personas que necesitan acceder a los medicamentos y realicen la gestión para adquirir los medicamentos. “Hoy llega hasta mi una persona que tiene que recibir su medicamento y llorando me dice: señora ya no sé qué voy a hacer, porque la doctora me dice que no venga más si no voy a tener el medicamento”, comentó la secretaria de la Apscfa, explicando la situación que viven a diario muchos pacientes enfermos de cáncer.

Por su parte, volvió a recalcar la necesidad de acelerar los procesos de compra de los medicamentos para que las personas que ya iniciaron los tratamientos no pierdan por la falta de continuidad todo el proceso que ya lograron y que las personas que ahora van a empezar el proceso puedan iniciar a tiempo el recorrido.