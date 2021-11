Piden que Gobierno decrete acceso a locales solo a quienes tengan vacunación antiCOVID completa

Ante la importante cantidad de personas que aún no se han inmunizado contra el COVID-19, se están analizando estrategias para motivar a las personas a vacunarse contra el nuevo coronavirus.

Gayet refirió que están de acuerdo con la aplicación del pase sanitario para acceder a algunos servicios, como hacer compras en supermercados, farmacias y atenciones médicas. De este modo, indicó que se “obligará” a la población reticente a inmunizarse contra el COVID-19.

“Estamos de acuerdo que la gente debe ser obligada a vacunarse. Para tener acceso a artículos de primera necesidad, la gente tiene que tener su tarjeta verde; o sea, vacunación completa”, sostuvo.

Desde el Ministerio de Salud informaron hoy que unas 100.000 dosis de AstraZeneca vencerán este noviembre y que no están siendo aplicadas por el rechazo de la ciudadanía.

No quieren ser los primeros

Igualmente, el presidente de la Asociación de Restaurantes indicó que no quieren ser los primeros en aplicar esta medida. Incluso, anunció que no acatarán la disposición, en caso de que no se haya ejecutado previamente en los servicios prioritarios que mencionó.

Argumentó que los propietarios de los restaurantes no quieren ser los primeros en tener que asumir la responsabilidad de “discriminar” entre los vacunados y quienes no recibieron ninguna dosis.

“Si yo tengo la opción de no vacunarme y por ello no puedo ir a un restaurante, pues no me voy a ir nomás al restaurante. Una vez más vamos a sufrir las consecuencias nosotros porque vamos a perder clientes”, agregó.

