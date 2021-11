“Cartes está haciendo de todo para evitar que Víctor Ríos sea ministro”

“Ojalá se le elija ahora a Víctor Ríos para molestarle un poco a Horacio Cartes. Ojalá. Él pues no quiere que Víctor Ríos sea, está haciendo de todo para que él no sea y ojalá -quiera Dios- que Víctor Ríos sea hoy el ministro de la Corte”, dijo Samaniego este jueves en los pasillos del Senado cuando fue consultada por los medios de prensa sobre su posición en torno a la terna para la Corte Suprema de Justicia que llenará la vacancia dejada por Gladys Bareiro de Módica, quien falleció poco antes de cumplir los 75 años.

Para la legisladora, toda la campaña mediática está impulsada por el expresidente para desprestigiar al senador liberal. “Miren todo lo que hace, con esos troles que dicen: ‘Si votás a Víctor Ríos por poco luego no es no sé qué cosa’. Todo eso viene de él, de sus medios. Está haciendo lo imposible (para que no sea elegido Ríos)”, añadió la legisladora.

Samaniego es una de las coloradas críticas a Cartes ya hace bastante tiempo y lo culpa por querer imponerse dentro de la ANR. Además, sostuvo que dentro del partido no hay unidad. La senadora fue hasta el 2018 parte de Honor Colorado, pero hoy forma una bancada independiente y es más cercana a Colorado Añeteté.

Las declaraciones llegan en momentos en los que la Cámara Alta vota para elegir al nuevo ministro en una terna conformada además por Alma María Méndez de Buongermini y Gustavo Adolfo Ocampos.