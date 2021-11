Borba: limitación a no vacunados debe ser “discutida” en un plano jurídico y constitucional

El ministro de Salud, Dr. Julio Borba, refirió que el proyecto que pretende limitar a los no vacunados contra el COVID-19 se debe discutir en un plano jurídico y constitucional. Igualmente, refirió que no se negará el acceso a la atención médica a aquellos que no recibieron ninguna dosis.