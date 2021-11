Hacienda no acompañará aumento para médicos

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló que no están de acuerdo con esta iniciativa en caso de darse en Diputados o en Senadores, porque representa un gasto adicional de US$ 100 millones y no hay posibilidad de que el Tesoro lo pueda financiarlo.

“Obviamente no vemos el espacio financiero para atender el incremento en 2022, por lo que no acompañaremos si se propone”, argumentó el ministro cuando se le consultó ayer acerca de esta posibilidad abierta por el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, senador Juan Darío Monges (ANR).

Monges en conferencia de prensa realizada el último martes para dar a conocer mayores detalles del dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto, informó que no se incluyó el pedido de aumento salarial y reducción de la carga horaria para los médicos, pero abrió la posibilidad de que Diputados los asigne cuando estudie el proyecto de ley.

Además, el resumen que dio a la prensa posteriormente dice en la última parte que “queda pendiente el abordaje sobre el Proyecto de Universalización de la carga de 12 horas por vínculos para los Funcionarios de Blanco del Ministerio de Salud Pública, que será analizada en la instancia de Senadores”.

El titular de Hacienda explicó que de tomarse esta decisión implicará un aumento en la estimación de ingresos tributarios o el redireccionamiento de otros recursos, lo que terminará impactando en el presupuesto de la entidad afectada por el recorte.

Diputados decidiría sobre el proyecto de presupuesto 2022 en la próxima semana, ya que tiene plazo hasta el 15 de este mes expedirse y derivar luego a la consideración del Senado.

Los médicos de Salud pretenden una suba salarial del 28%, más la disminución de la carga horaria de 24 horas a 12 horas, que obligará a la cartera sanitaria a tener que contratar más de 3.000 profesionales para cubrir esa brecha o adjudicarle un nuevo vínculo a los que hoy están si se quiere mantener el mismo servicio.