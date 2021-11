Vicepresidente en campaña proselitista en Ayolas

En el momento de hacer uso de la palabra, Duarte Frutos dijo “solamente quiero reflexionar con ustedes esta noche; hace tres años que no hago el discurso político partidario, estuve en los actos oficiales, siempre acompañando al Presidente, pero hace tres no tengo la oportunidad de sentir la emoción de estar con la dirigencia y el pueblo colorado para analizar sobre qué es el coloradismo auténtico”.

Manifestó que se pueden hacer obras que hizo el gobierno, se puede hacer hospitales como hizo como nunca este gobierno, se puede elevar las tasas de becados de hijos del pueblo para llegar a la universidad, se puede triplicar el presupuesto para la agricultura, pero cuando la dirigencia no gana el corazón del pueblo, no trabaja a favor de su comunidad, no trabaja para el desarrollo de la educación, de la cultura, de la producción, ni teniendo oro ku’i (oro en polvo) en la mano se gana elecciones, hay dirigentes que tiene todo y perdieron.

“Qué es el coloradismo auténtico, es el que sirve a pequeños grupos privilegiados, parientes y amigos, o ese coloradismo que trabaja con la gente más necesitada, ese partido que ofrece la mano a jóvenes hijos de campesinos que sin el apoyo del Estado o de la Entidad Binacional jamás podría llegar a las universidades, o repartir prebenda”, expresó Nicanor.

“Vamos a preguntarnos estas cosas si queremos ganar en el 2023 justamente a un proyecto que pone toda su esperanza, no en los sentimientos, no en la pasión, no en la esperanza del pueblo, no en un proyecto colectivo, no en un proyecto de bienestar para todos, tenemos que crear un coloradismo que devuelva a la dirigencia colorada su protagonismo, que los intendentes sean recibidos en los ministerios, y no despreciados por burócratas y gerentes, que Partido Colorado se quiere, donde la dirigencia tenga la voz o donde la dirigencia tenga que santiguarse y besar la mano del poderoso para tener una escuelita en su barrio”, agregó.