Baja afluencia en los vacunatorios de Ñeembucú

El encargado del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Hospital Regional de Pilar, Arnaldo Garay, señaló que se ha bajado la afluencia de personas en los vacunatorios de la región. De igual manera, afirmó que cambiaron la estrategia y ahora ofrecen la inmunización en los domicilios. “Ahora estamos saliendo con las brigadas casa por casa a vacunar”, aseguró.

A pesar de todo, sigue la campaña de vacunación para los a jóvenes y adultos en los distintos centros de vacunación en el departamento de Ñeembucú.

Añadió, que están buscando la manera de llegar a toda la población que no se ha acercardo a los centros de vacunación. “Estamos buscando convencerles a esas personas que se están negando a recibir las dosis de la vacuna. Queremos llegar al 100% de la población” refirió.

Garay recordó que aquellas personas que no reciben las vacunas no podrán viajar al extranjero ni asistir a los estadios de fútbol. “El riesgo lo tenemos como ciudadanos y las personas que no se están vacunandas harían que brote nuevamente esta enfermedad”, aclaró.

Insistió que las vacunas son efectivas y que el resultado está a la vista. “Hoy no tenemos contagios comunitarios y eso da la pauta que los biológicos de todas las plataformas son efectivas”, resaltó.

La Duodécima Región Sanitaria informó que actualmente cuentan con la plataforma Pfizer para adolescentes de 12 a 17 años de edad; así también, cuentan con Sputnik V, Pfizer, y AstraZeneca para mayores de 18 a 20 años de edad y para personas de 30 años en adelante cuentan con la plataforma AstraZeneca.

Todos los centros vacunatorios de los distritos de cabeceras están habilitados de 7:00 a 17:00 sin tener en cuenta la terminación de números de cédula.