JEM atenta contra la transparencia al no publicar en su web las denuncias o acusaciones

La secretaria general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Mariela Zacarías, al ser consultada sobre el motivo por el cual no suben a la web de la institución los escritos de denuncias o acusaciones que se presentan contra jueces y fiscales, indicó que primeramente se debe formar una causa, y que ello conlleva todo un proceso interno en este órgano.

Zacarías asimismo dijo que “no hay absolutamente nada que ocultar, el Jurado tiene una política de transparencia total, las causas que no están en la página oficial, es porque no están firmadas las primeras providencias, entonces cuando todo se firma debe estar arriba (en la web), y si no están arriba voy a ver ahora mismo, pero eso debería estar publicado”.

Sin embargo, al ser consultada del motivo por el cual el Jurado no pone a conocimiento público las denuncias o acusaciones que se presentan en Mesa de Entrada Judicial, indicó que “no se va a poder apreciar el contenido, el escrito que se presenta al Jurado porque en mesa de entrada lo que hace el sistema es ponerle un número, una carátula del expediente, lleva un proceso, se le asigna el numero de expediente, se pide por oficio la causa, pero si el presidente esta ausente, el oficio no se firma y no se puede publicar la causa”, refirió la funcionaria.

Zacarías de igual manera dijo que el Jurado no puede ser tan irresponsable para publicar directamente en su página web, las denuncias o acusaciones que se presenten. Sin embargo, se le hizo notar que las denuncias o acusaciones que se plantean tienen las firmas del denunciante e incluso de su abogado patrocinante, quienes son los responsables del escrito.

“Subir las denuncias sin reunir los requisitos puede ser un acto no imparcial del Jurado, sin embargo ya se le expone al fiscal y al juez sin ni siquiera haber librado un solo oficio el Jurado. Hay miles de denuncias, algunas sin sentido y otras bien elaboradas, pero por una política para ser imparcial, se analiza y se publica todo”.

Empero, las denuncias tienen meses de presentadas ante el Jurado y siguen allí sin que se puedan acceder al contenido de las mismas, atentando de esta manera contra la transparencia que dicen defender el actual presidente del Jurado senador liberal Fernando Silva Facetti y el presidente electo Abog. Jorge Bogarín Alfonso. Para colmo, algunas denuncias ya son rechazadas en las sesiones del Jurado, pero las mismas no pueden ser visualizadas públicamente.

No se puede acceder al escrito de denuncia que ingresa al Jurado, solamente se puede acceder cuando se vaya a la página oficial y va a haber un expediente en contra de un fiscal en específico, solo allí se puede ver el contenido de la denuncia.

En agosto anunciaron transparencia

El 3 de agosto pasado, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, senador Fernando Silva Facetti, en compañía de los miembros Abog. Jorge Bogarín Alfonso y el diputado Rodrigo Blanco realizaron la presentación de la nueva página web de la institución.

Silva Facetti aseguró que “la tecnología a través de la página web lo que se pretende es la total transparencia, en la administración de la cosa pública que es la institución y el acceso a toda la información que se refiere a nuestra función misional”.

El cambio tecnológico más relevante seria el expediente electrónico, así como se tiene el poder judicial todo el seguimiento toda la presentación o todo lo que involucra a un enjuiciamiento, un trámite de una denuncia o una acusación se puede hacer desde la página web que estará habilitada en ese sentido.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es una de las instituciones que siguen en deuda con la ciudadanía, por su falta de compromiso para que la sociedad pueda acceder de forma irrestricta a la información pública, como aseguró Silva Facetti.