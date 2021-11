Covid-19: vacunadores hacen visitas a domicilio en el departamento de Misiones

El director de la Octava Región Sanitaria de Misiones, doctor Rodney Giménez, indicó que funcionarios de las 36 Unidades de Salud Familiar del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el departamento realizan rastrillajes en todos los barrios y compañías de los distritos del octavo departamento para inmunizar al mayor número posible de personas ante la posibilidad de que a finales de noviembre se pueda registrar un rebrote de contagios de covid-19.

“Se estima que vendría un aumento de casos de coronavirus entre finales de noviembre y la primera de quincena de diciembre, y lo que se quiere es llegar a esas fechas con el mayor número de personas vacunadas, si bien hay un aumento de personas que acuden a los vacunatorios porque se aumentó desde el MSP la franja etaria para tener mayor asistencia de personas que deseen vacunarse”, explicó el doctor Giménez.

Lea más: Covid - 19 mas de 5,6 millones de dosis de la vacuna se aplicaron en Paraguay

Además dijo que durante los recorridos los funcionarios siempre encuentran una o dos personas que aún no recibieron dosis de la vacuna, quienes manifiestan que por diferentes motivos no pueden acudir a los vacunatorios o simplemente no se quiere inmunizar.

Actualmente, Misiones tiene 69.904 personas inmunizadas con una dosis, 55.884 con dos y 1.276 con tres.

En este momento se tienen 12 casos activos leves distribuidos en las ciudades más grandes del departamento, San Ignacio (1 internada que no está vacunada), San Juan Bautista, Santa Rosa y Ayolas. La preocupación está en que algunos de los afectados son del mismo entorno de contacto. Por ese motivo se está realizando la verificación del árbol de relación de las personas afectadas.

Finalmente, dijo que el lavado de mano, el uso de tapaboca y mantener el distanciamiento son fundamentales para combatir la enfermedad y sobre todo no olvidar que seguimos en pandemia.