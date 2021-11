Tras aprobarse préstamo de US$ 100 millones, MOPC pagará solo parte de su deuda con contratistas

El viceministro de Administración y Finanzas de la institución, Carlino Velázquez, explicó hoy a este diario que solo está esperando que la ley sancionada se remita al Poder Ejecutivo para su promulgación y que se pueda utilizar este empréstito de “libre disponibilidad”.

“Cuando se tenga la promulgación tenemos que hacer los arreglos presupuestarios para el desembolso y posteriormente pagar. Una buena parte ya pagaremos este mes de noviembre”, expresó Velázquez.

Cuando se le preguntó cómo la institución pagará los otros US$ 100 millones que seguirá adeudando el MOPC a las empresas, señaló que espera que “en algún momento” el Ministerio de Hacienda provea lo faltante.

Velázquez señaló que en el Presupuesto 2021 se establecieron US$ 350 millones para las obras que debían ser financiadas con recursos propios del Estado, pero estos fueron redireccionados a Salud, ante la situación de emergencia que generó la pandemia por el COVID-19.

Parte de los fondos del crédito ahora aprobado vía ley sancionada será utilizado para el financiamiento de los trabajos de dragado de los ríos Paraguay, Paraná y Apa, cuya navegación actual se ha declarado en estado de emergencia conforme a la Ley Nº 6767/2021.

Nivel de ejecución cayó este año

Según la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), la deuda con las diferentes constructoras por las obras en ejecución ya llegan a más de US$ 220 millones. Por la falta de recursos, la inversión cayó en un 20% durante el primer cuatrimestre de 2021, respecto al mismo periodo del 2020.

De acuerdo con los datos de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la deuda con el sector está entre US$ 250 y US$ 300 millones. Según el gremio, en años anteriores el endeudamiento no había llegado a estos niveles, pero desde que se inició la pandemia, la situación cambió. Si bien la ejecución de obras no ha parado, cada vez es más difícil llevarlas a cabo por la falta de recursos y de financiamiento.

Para tener una idea de esta situación, vale recordar que el MOPC no invirtió aún ni la mitad de su presupuesto de G. 7,8 billones para obras hasta octubre de este año, pues la institución invirtió hasta ese mes solo G. 3,1 billones (G. 470 millones al cambio actual).