Reprueban el recorte de fondos para la educación

Los miembros del Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP) manifestaron su oposición a los recortes realizados al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI) que están contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022.

Dicho organismo señaló su preocupación por la falta de consideración de los mecanismos legales que blindaban el uso de dichos recursos, por parte de las autoridades que plantearon y aprobaron el redireccionamiento de los fondos que estaban asignados a la educación.

“Nos preocupa que las distintas modificaciones a la ley han afectado a la distribución y estimación inicial ya previstas y planificadas. El cambio de reglas sobre proyectos estratégicos ya iniciados afecta la continuidad de las políticas públicas, restándole la previsibilidad necesaria para el cumplimiento de sus objetivos”, dice el comunicado.

De acuerdo al FEEI, en los últimos años los recursos han tenido disminuciones que no permiten cubrir los compromisos y asignaciones, generando un déficit de US$ 40 millones que repercutirá en unos años en diversas áreas, ya que los proyectos estratégicos son plurianuales.

Debido a los recortes efectuados a los fondos 5.000 niños de hasta 3 años no recibirán atención integral directa y domiciliaria; 3.500 niños de 3 a 5 años no podrán asistir al prejardín y al jardín de infantes; 2.377 docentes no accederán a cursos de especialización y 1.720 estudiantes no contarán con 46 aulas y equipamientos nuevos, señalaron.

Además, refieren que a causa del redireccionamiento del dinero previsto un total de 171 profesionales no podrán acceder a becas de doctorados y maestrías en las mejores universidades del mundo, 256 investigaciones científicas no se podrán concretar y Paraguay no podrá participar en 2023 de las pruebas PISA Internacional organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El Ministerio de Hacienda planteó utilizar US$ 40 millones de los recursos del Fonacide para financiar las leyes UTI y “Covid Gasto Cero” que solo tendrán fondos hasta el mes de agosto. Por ley, un porcentaje de los recursos del Fonacide es asignado al FEEI.

La directora del FEEI, Carmen Romero, expresó que aunque los diputados alegaron que el presupuesto de programa no se vio afectado para el 2022, muchos proyectos del 2023 serán perjudicados, entre ellos la participación en PISA. “Paraguay, cuando tengamos que pagar nuestra participación, nos vamos a quedar sin recursos”, resaltó.