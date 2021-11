Policía de Yasy Cañy no tenía patrullera para acudir en el lugar donde ocurrió doble homicidio

El jefe policial refirió que cuando tomó la guardia, el móvil no estaba funcionando por lo que debieron acudir en vehículo particular ya luego de consumarse el doble homicidio de los hermanos Francisco Luis González Meza y Fernando González Meza.

Y es que los familiares de las víctimas denunciaron que los personales de la comisaría de Yasy Cañy no acudieron a tiempo, situación que pudo haber evitado el hecho, luego de que en dos oportunidades se hayan constituido hasta la sede policial a comunicar a los efectivos sobre el incidente inicial.

Según Francisca González, hermana de los fallecidos, la respuesta de los uniformados fue que no tenían patrullera y que supuestamente no podían acudir al lugar mientras no ocurra algún hecho más grave.

El comisario Duarte dijo que Romoaldo Zaracho era el personal que estaba de guardia en esa oportunidad, este último negó cualquier comunicación antes del doble homicidio y que él se enteró ya luego de ocurrir el episodio y se constituyó al colegio Laguna Pacobá.

Varios testigos que no quisieron revelar sus identidades también confirmaron que media hora antes del doble crimen se dio aviso a la policía, pero que no hubo presencia de los uniformados. Dijeron que hubo un incidente inicial que produjo la huida de los hermanos fallecidos, quienes volvieron aproximadamente 30 minutos después para rescatar la motocicleta, momento en que aparecieron los supuestos autores para acribillarlos.

El propio director de la Policía de Canindeyú, comisario Rubén Llanes, reconfirmó que Yasy Cañy no tiene patrullero y que los policías de la zona se manejan con vehículos particulares. Agregó que varias son las dependencias policiales que no cuentan con móviles, o los que poseen ya están con la vida útil vencida por lo que están solicitando que los vehículos decomisados a los narcos sean destinados para uso de la Policía de la zona.

En el caso del doble homicidio en un colegio, el agente fiscal Meiji Udagawa libró orden de captura contra los hermanos Gabriel Núñez Velázquez y Lucio Ramón Núñez Velázquez como principales sospechosos del hecho.