HC es un peligro latente, dice Sixto Pereira

“De hecho hay un peligro latente en ese sentido, no es una cuestión casual que venga del sector de HC, tanto en la representación del Consejo de la Magistratura o en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o en el Congreso, obstaculiza desarrollar políticas incluyentes para todos y generalmente utilizan como garrote como se dice vulgarmente cuando no responde o si no cuando quieren sacar alguna ventaja o alineamiento político hacia su sector”, cuestionó Pereira en un video difundido ayer en redes sociales.

Pereira señaló que el expresidente utiliza las instituciones y mencionó el Jurado de Enjuiciamiento. “No digo que todos los jueces y fiscales sean santos, pero generalmente se utilizan como medio represivo en términos de alineamiento político del sector, hacé esto o te llaman del Jurado y así tu currículum ya está marcado, manchado”, añadió.

El senador Pereira indicó que en este caso con mayor visibilidad, se observa el avance del cartismo en todos los niveles.

“Es escandaloso. Acá en el Congreso, Diputados está manejado por él y el tema del Jurado, mayoritariamente tiene gente ligada aunque no sea de HC pero de otro partido que responde a la misma línea, hay un copamiento y eso es un peligro”, expresó.