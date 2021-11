Honor Colorado desiste de echar a Celeste Amarilla del Congreso

El movimiento Honor Colorado ya no buscará la destitución de la diputada Celeste Amarilla (PLRA), según anunció Pedro Alliana, presidente de la Cámara Baja y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El legislador comentó que los diputados de su bancada decidieron no acompañar el pedido de pérdida de investidura de Amarilla. “Ya nos retiramos como movimiento, ya no vamos a acompañar la pérdida de investidura de Celeste como bancada”, dijo a la 1020 AM.

Conforme señaló, existen causales para despojar de su cargo a la legisladora pero resolvieron no seguir con el pedido para dar un “un poco de tranquilidad” a la Cámara de Diputados. “Creo que para llegar un poco más tranquilo a fin de año, al receso parlamentario, podemos bajar dos cambios”, acotó.

Igualmente, comentó que ya le informó a la diputada sobre la decisión del líder y la bancada colorada. “Le comuniqué la decisión de la bancada. Está mucho más tranquila. Hablé con colegas que le van a pedir no hacer más este tipo de hechos”, contó.

La semana pasada, el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR-cartista) presentó a la Cámara Baja el pedido de pérdida de investidura para la diputada Celeste Amarilla. Entre las causales de destitución se incluyó las críticas que la legisladora hizo a la reina Letizia de España por el uso de un chaleco.

Ayer, en conferencia de prensa, los diputados de la oposición manifestaron su repudio a las intenciones de los colorados de despojar a la parlamentaria de su investidura.

