“Rajarán” a un cartista del Senado si echan a Celeste Amarilla, advierten

“Si las reglas de juego en Diputados van a ser sacar a una persona por cuestiones particulares, en el Senado tenemos mayoría para rajar a patadas a un cartista”, advirtió el senador Enrique Salyn Buzarquis, a los diputados colorados que pretenden la expulsión de Celeste Amarilla de la Cámara Baja.

El legislador fue contundente en su defensa y afirmó que los colorados no tienen argumentos para sostener un pedido de pérdida de investidura. Expresó que la diputada no cometió tráfico de influencias y aseveró que si los cartistas apelan a una cuestión numérica para lograr la expulsión, porque son mayoría en la Cámara Baja, bien pueden hacer lo mismo en el Senado donde la oposición tiene la mayoría.

Similares declaraciones hizo en sus redes sociales. “Puedo no estar de acuerdo con Celeste Amarilla en casi nada, pero esto no se trata de ella, es una banca votada por el pueblo. Ella no cometió tráfico de influencia para perder su banca. Los de HC quieren atropella la C Nacional y no lo vamos a permitir. Que sepan eso (sic)”, escribió en Facebook.

Este miércoles, los diputados de Honor Colorado pretendían convocar una sesión extraordinaria para tratar la pérdida de investidura de Amarilla, pero finalmente el llamado no se concretó. Igualmente, los colorados se reunieron con sus pares de Colorado Añetete para analizar otras posibles causales de pérdida de investidura.

Al paso, los legisladores de la oposición brindaron una conferencia para manifestar su repudio a las intenciones de echar a Amarilla del Congreso.

