Municipalidad de Ybytymí con calificación “cero” por incumplimiento de normas de control interno

El control se realizó sobre la gestión del año 2020 del reelecto intendente, Casimiro Néstor González (PLRA). Se evaluó el nivel de madurez del SCI que tiene la Municipalidad local, en el aspecto de; ambiente de control, control de planificación, control de implementación, de evaluación y control para la mejora.

Al no aplicarse en ninguno de esos niveles el control interno, arrojó como calificación cero, señala el informe conclusivo de la CGR. Además indica, que la Municipalidad al no contar con el cumplimiento de la NRM, no es posible que se garantice los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad, en el cumplimiento de sus fines.

Ante dicha situación, el ente contralor recomendó que las autoridades municipales implementar la NRM, como una forma de accionar del funcionario para el mejor manejo de los intereses de la institución.

Para la efectiva implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno, es indispensable la voluntad, compromiso, acompañamiento e involucramiento de la máxima autoridad y los funcionarios de la institución, para mejorar la calificación de la comuna.

<b>Tras Fiscalización Inmediata también dan recomendaciones</b>

En setiembre pasado los auditores de la CGR al realizar al Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Municipalidad local, realizada al ejercicio fiscal 2019, del periodo de gestión del intendente González. dejaron también algunas recomendaciones.

Los auditores recomendaron al intendente local, reglamentar la aplicación de los objetivos sostenibles y la agenda 2030, contar con el Plan Estratégico Institucional (PEI) que se debe alinear con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La Municipalidad también debe preparar un Plan Anual de Inversiones(PAI) y Plan Operativo Anual(POA) y Plan de Racionalización de Gastos, realizar en tiempo y forma los llamados a licitación para garantizar la provisión del almuerzo escolar y se deberá realizar un plan de eficiente de transferencias para proyectos de inversión.

Además se recomendó tener en cuenta que los gastos corrientes financiados con los recursos provenientes de royalties, deberán estar vinculados con los gastos de capital. Tendrán que realizar también los trámites pertinentes para la inscripción de todos los rodados y maquinarias en todas las instituciones correspondientes.

La Fiscalización Especial Inmediata se realizó en cumplimiento a la resolución N°417/20 de la CGR, por la cual autorizó indagar sobre los recursos de fonacide y royalties, que afectan, al primer y segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2019.

El intendente Néstor Casimiro González (PLRA), se limitó a decir que no tiene aún las conclusiones y que una vez que tenga se va interiorizar de la situación municipal.