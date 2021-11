Comisario presentado como “polinarco” denuncia a juez y fiscales

Con patrocinio del abogado José de Vargas, el comisario principal Germán Alberto Arévalo Villalba, el 5 de noviembre pasado amplió en hechos su denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra el juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios Méndez, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Antinarcóticos de la capital Marco Antonio Alcaraz Recalde, Carlos Alberto Alcaraz López, Elva Cáceres Samudio, Fabiola Guadalupe Molas e Ysaac Ferreira Villamayor, a quienes acusa de mal desempeño de funciones.

Lea más: Piden juicio oral para 19 policías por supuestamente proteger a un narco

“La Fiscalía me acusa sin fundamentos siquiera mínimos, al atribuirme comunicaciones telefónicas que fueron provocadas por uno de los procesados (Marcio Gayoso) a una supuesta línea de celular sin establecer ningún tipo de vínculo entre la línea en cuestión y mi persona, ya que la misma no está a mi nombre, no corresponde a ningún aparato celular que yo haya portado en algún momento ni tampoco existe argumento para atribuirme la voz que aseguran que es la mía. Llamativamente, los representantes del Ministerio Público han obviado las pruebas propuestas por mi parte en el trascurso de la etapa investigativa”, expresa la ampliación de la acusación del uniformado.

Agrega que la causa penal fue “montada” con relación a su persona, no culmina con la sola “historia imaginaria” del jefe de Inteligencia Mauro Ruiz Díaz, sino que la misma fue acogida como una relación de hechos indiscutible por los miembros del Ministerio Público al formular acusación, y “me refiero a la acusación porque entiendo que inicialmente podía ser tomada como indicio para formular imputación luego de doce meses de investigación y sin corroborarlos a través de los medios de prueba debió ser desechada al no confirmar la historia que con respecto a mi persona ha sido investigada por los fiscales”.

Arévalo Villalba también refiere: “El fiscal adjunto Marco Alcaraz y la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, lejos de apegarse al criterio objetivo que les es exigido por la ley, no solo tomaron por ciertos, desde el principio, los relatos plasmados en los informes de inteligencia del SIU-Senad, sino que los exageraron para presentarme públicamente como ‘polinarco’, vulnerando en forma irreversible mis garantías constitucionales de presunción de inocencia, derecho a la defensa y debido proceso”.

La primera denuncia ante el Jurado la presentó el comisario Arévalo Villalba el 27 de noviembre de 2020.

La acusación de Arévalo Villalba va dirigida, como ya se publicara, contra la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, sin embargo, la misma no puede ser enjuiciada por el Jurado, sino a través de juicio político.

Antecedentes

En fecha 28 de octubre de 2019, el comisario principal Germán Alberto Arévalo Villalba fue detenido por una orden emitida por el agente fiscal Carlos Alberto Alcaraz López, de la Unidad Antinarcóticos, quien se encontraba realizando una investigación con agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Senad, durante el operativo que denominaron “North”, y que fue individualizado más tarde como causa penal caratulada: “Marcio Gayoso y otros s/tenencia y tráfico de sustancias estupefacientes, asociación criminal y soborno y cohecho”, y luego el jefe policial fue llevado hasta la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, a fin de proseguir con el proceso, refiere la acusación ante el JEM.

“Al día siguiente, fue emitido un video en un programa de televisión, a las 18:19, en el programa ‘Crimen y Castigo’, con lo que en ese momento mi presunción de inocencia ya fue violado, es por eso que empiezo la denuncia contra la fiscala general Sandra Quiñónez y el fiscal adjunto Marco Antonio Alcaraz Recalde”, manifiesta.

El denunciante ante el JEM refiere que un funcionario que sería de la Fiscalía realizó la filmación de todos los investigados y pide determinar quién o quiénes dieron la orden para realizar este acto de violación a sus garantías constitucionales y procesales de presunción de inocencia. Posteriormente el comisario fue llevado para declarar ante la fiscala Fabiola Guadalupe Molas Alcaraz, quien le pasó una sinopsis de las acciones que se habían realizado con orden judicial, momento en que el abogado del comisario, Filemón Meza le recomendó que se informaría del contenido de la carpeta fiscal, a lo que el agente policial le respondió tajantemente que tenía intenciones de declarar, que era inocente de los hechos que se le atribuyen.

“Mi abogado solicitó a la agente fiscal que le indique de que número se realizaron las llamadas, porque en la sinopsis no se hallaba individualizado ningún número registrado a mi nombre o nombre de persona alguna de mi entorno laboral ni familiar, por lo que se le llamó al agente fiscal Carlos Alberto Alcaraz López y a su asistente de nombre Juan Benegas, a fin de que nos den acceso a la carpeta fiscal, en la que tendría que haber figurado el número, pero los mismos no pudieron dar ese detalle, por lo que el fiscal Alcaraz López empezó a ponerse incómodo y sumamente alterado en su estado de ánimo (nerviosismo), así como el asistente Juan Benegas”, dice parte de la denuncia.