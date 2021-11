Diputada celebra que la ANR no atropelle la Constitución

“Seguramente tenían los votos pero no todos estaban convencidos, yo sé y celebro que haya colorados en ambas bancadas (cartistas y abdistas) que no quieren violar la Constitución y atropellar la democracia, pero iban a cumplir un mandato imperativo”, señaló la diputada liberal quien estuvo en la mira del líder cartista, Basilio “Bachi” Núñez para ser expulsada como legisladora.

La parlamentaria manifestó que le queda claro que ella molesta, que desentona su carácter, que es incompatible con el Partido Colorado y que sus palabras tienen una fuerza que no dimensiona. “Reconozco que soy verborrágica que me excedo en calificativos pero no miento y no difamo. Por cada opinión mía yo sufro cuatro o cinco difamaciones de parte de los intolerantes y de los enemigos de la democracia y de la legalidad”, indicó.

También dijo que cuando le quieren echar es por ella directamente, pero cuando le salvan es por la presión y la razón. “Agradezco que se hayan decidido por el estado de derecho, por la legalidad y por la libertad de opinión. Porque no fue por mí, tampoco mis colegas de la oposición que por completo estuvieron en contra, no lo hicieron por mí, no lo hicieron por que era ilegal e inconstitucional”, manifestó.

También dijo que se debe despersonalizar (pedidos de pérdida de investidura). No soy yo, nunca fui yo la víctima siempre fue la libertad de expresión y de opinión consagrada en la Constitución Nacional, enfatizó la diputada por Capital.

<b>Sin votos</b>

Por su parte, el diputado Édgar Acosta (PLRA) indicó que la posición del cartismo de retroceder en su intención fue una decisión correcta, pero desconoce si ellos desistieron nada mas o porque no contaban con los votos de Colorado Añetete. “Este es un triunfo de la institucionalidad, no un triunfo de Celeste”, indicó el legislador.

Asimismo, la diputada Kattya González (PEN) indicó que un motivo que hizo retroceder al cartismo fue que los 37 opositores de todas las bancadas se hayan unido. Comentó que si los colorados llevaban adelante el plan de destituir a Amarilla, la oposición iba a retirarse y entregar todos los cargos de las comisiones para que la ANR legisle sola.