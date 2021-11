Hugo Velázquez: “Hay que recordar lo que fue el gobierno de Cartes”

En visita a los estudios de ABC TV, el vicepresidente Hugo Velázquez sostuvo que “el paraguayo se olvida rápido de las cosas, hay que recordar lo que fue el gobierno de Horacio Cartes”.

Se refirió a las críticas en su contra. “No puede ser que no pueda jugar fútbol porque eso no está en la Constitución Nacional, es ridículo, lo que le preocupa a los que critican es el crecimiento que tengo. Yo no hablo sobre Santi Peña, yo me dedico exclusivamente a mi gente, realmente no me refiero a Santi”.

Cuando uno está en el gobierno necesita los votos del partido de gobierno, también de la oposición, se necesita mayoría. Horacio Cartes tiene mayoría en la Cámara de Diputados, eso evita que nos enfrentemos muy fuertemente”, indicó.

En otro momento sostuvo que “el líder hoy es el presidente de la República, él toma las decisiones, pero a veces toca tragar sapos y culebras, hay cosas que tienen su costo”.

Se refirió además al acta entreguista en que estuvo involucrado. “El acta de Itaipú nos debilitó mucho, nos golpeó bastante, eso hay que admitir, es la verdad. Yo no fui llorando a la casa de Horacio Cartes, aclarando eso, fui a decirle que se iba a dejar sin efecto esta acta”, aclaró.

“Soy alternativa al cartismo”

El segundo del Ejecutivo se presentó como “la alternativa al cartismo” al referirse a su candidatura. Indicó que enfrentará al expresidente “Carácter me sobra, de hecho, me enfrento a su grupo político, convicción, me sobra”, aseguró.

“Estamos cabalgando, esa es la señal. El presidente debe ser el líder del país, ocupar el cargo por mérito propio”.

Al respecto de la oposición, dijo: “Efraín Alegre haría lo mismo dentro de su partido, intentar transmitir todo con las tropas, es lo lógico. La discusión entre apoyar a Efraín Alegre o Hugo Velázquez será mediante el contenido de nuestros antecedentes”.

Sobre sondeos sobre intenciones de votos, opinó: “Aparecen encuestruchas que buscan manipular las elecciones, el pueblo paraguayo debe elegir al candidato. Horacio Cartes mucho menos va a ganar esta elección”, argumentó.

Al hablar de la gestión del gobierno durante la pandemia puntualizó: “Un mes y medio tuvimos problemas con la vacuna, con las camas de terapia, se estableció que se use el servicio privado. Fuimos los primeros en cerrar fronteras pero también los primeros en abrir, la economía está mucho mejor en comparación a otros países”.