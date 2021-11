Asaltan a funcionarios del Correo y roban G. 1.600 millones, dinero de IPS para jubilados

Según los datos, el primer día de pago se utiliza la parroquia local por la gran afluencia de gente y se cuantificó en G. 1.619 millones el monto sustraído por un grupo tipo comando, con ametralladoras, informó el corresponsal Higinio Ruiz Díaz.

Al respecto, la funcionaria Lucía Zaracho dijo que se asustaron y temieron por sus vidas debido a que ingresaron tres encapuchados con armas de grueso calibre. Llamativamente, justo en ese momento los efectivos policiales realizaron relevo y abandonaron el lugar donde estaba el millonario monto de la previsional.

Asaltantes robaron más de G. 1.600 millones

“Estábamos para el pago del sueldo y aguinaldo a las 06:40, recibimos el dinero de los caudales y 15 minutos después ingresaron tres o cuatro encapuchados. Llevaron G. 1.619 millones. Una vez más, la Policía brilló por su ausencia. Vinieron temprano y luego, justo cuando ingresaron los delincuentes, supuestamente los policías se fueron a hacer relevos. Es una vergüenza, nos dejaron desprotegidos con tanto dinero”, dijo Zaracho.

Luego del atraco, los delincuentes abandonaron el auto en el barrio San Francisco, fracción Las Garzas.

No se controla porque es un lugar de acceso público

Por su parte, el jefe policial de San Antonio, comisario Walter Quintero, dijo que no se pudo controlar todos los vehículos porque es un lugar público y los delincuentes sorprendieron al personal policial que estaba adentro. Dijo que dos agentes se quedaron adentro y otros estaban afuera para poder resguardar todo el perímetro, pero como el rodado ingresó hasta el interior del predio, ya no les dio tiempo para proceder.

“Se tiene personal suficiente, pero les sorprendieron a los agentes, ya no le dio tiempo de reaccionar. No pudieron hacer nada porque no se puede controlar a todos los vehículos que ingresan en el predio. Los malvivientes ingresaron con armas largas y le sorprendieron al personal policial, le robaron sus armas reglamentarias y su equipo de comunicación”, dijo el comisario Quintero.

El jefe comunal intentó justificar la ineficiencia de sus subalternos porque, pese a tener cobertura policial, ni siquiera olieron el atraco tipo comando que ocurría en sus narices. Dijo que suelen hacer controles a los vehículos que están en la zona, pero que los malvivientes ingresaron hasta el predio.