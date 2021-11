Con escasa participación de los padres de familia, arranca la campaña “Me vacuno en mi aula” en Carapeguá

CARAPEGUÁ. En este distrito arrancó la jornada de vacunación “Me vacuno en mi aula”, con una escasa participación de los padres, que no acompañan a sus hijos para ser inmunizados. Alegan que la puesta en marcha de esta modalidad de la campaña de vacunación surgió el fin de semana. Varios de los padres de familia no tenían sus documentos a mano y otros no tuvieron tiempo para solicitar permiso en sus trabajos para acompañar a sus hijos para que puedan vacunarse.