Itauguá: Denunciaron que se exige carnet de vacunación para ingresar al hospital

Este miércoles, un grupo de personas denunció que no los dejaban ingresar al Hospital Nacional de Itauguá sin presentar su carnet de vacunación contra el coronavirus. Los pacientes se aglomeraron a la entrada del centro asistencial y protestaron sobre la exigencia del personal de blanco.

“Un alboroto hay afuera. Ahora creo que ya están pudiendo ingresar, porque yo ya estoy acá esperando para consultar. Se instalaron en la entrada mismo”, dijo Adriana Riveros, una de las denunciantes.

Conforme manifestó, los funcionarios del hospital exigían la presentación del carnet de vacunación o un documento que certifique se recibió la primera o segunda dosis anticovid, porque sin eso no les iban a permitir ingresar. “Hubo un griterío de aquellos porque todos ya tenían su hora de consulta”, acotó.

Lea más: Salud pronostica “decenas de fallecidos por covid-19 para diciembre” e insta a vacunarse

Desmintieron denuncias

Por su parte, la directora del hospital, doctora Yolanda González, explicó que no se exige la presentación del carnet de vacunación pero que por protocolo sanitario y también para instar a la inmunización, el personal de blanco toma registro de las personas que acuden al lugar. “Es cierto que se le pregunta quién está o no vacunado pero a todos se les deja ingresar”, acotó.

González recordó que ante el rebrote de casos de coronavirus en el hospital insisten con las medidas sanitarias, por ello se registran los datos de las personas que acuden, se les pide la desinfección de las manos y que ingresen ordenadamente. “Volvimos a hacer los protocolos”, señaló.

Actualmente en el Hospital de Itauguá están internados nueve pacientes con coronavirus, tres de estos en terapia intensiva. De los nueve internados, siete no están vacunados contra el virus.

No se puede exigir carnet de vacunación

Al respecto, la doctora Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, recordó que ningún centro asistencial puede exigir el carnet de vacunación.

Según dijo, las consultas que se hacen a las pacientes sobre si están vacunados o no, son parte de una estrategia pro vacunas para instar a las personas a inmunizarse contra el virus.

“A todas las personas que están en sala de espera se les solicita o se les pide el carnet de vacunación pero no como requisito para ingresar al lugar. Es a modo de saber si están o no vacunados, si tienen su segunda dosis, si ya les corresponde su dosis de refuerzo. A aquel que no está vacunado se les hace una especie de consejería, se les insta a la vacunación y se les proporciona el vacunatorio que está dentro del hospital para que puedan acudir”, comentó.

Igualmente, resaltó que utilizando esa estrategia unas 200 personas se inmunizaron ayer martes en el Hospital Nacional de Itauguá.

Lea también: Covid-19: proyectan “tendencia al aumento” en lo que queda del año