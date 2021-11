Junta de Asunción: comienzan a despedir a funcionarios y llegarían a 160

Hoy el Departamento de Recursos Humanos de la Junta Municipal de Asunción empezó a notificar a funcionarios de a su cargo sobre el término de sus contratos. Varios de ellos acudieron a la sala de sesiones del Legislativo, en donde se desarrollaba la sesión ordinaria, para protestar con carteles.

Lea más: “Luifer”, presidente de la Junta, promete controlar a Nenecho y perseguir planilleros

El presidente de la Junta, Luis Bernal (ANR-Abdista), no dio aún explicaciones sobre si se trata de una reducción de personal, de casos de planillerismo o si simplemente está haciendo “espacio” para contratar a nuevos funcionarios que sean parte de su cupo político. Esta última opción es la que se maneja en los pasillos, más aún teniendo en cuenta que la medida es tomada en forma silenciosa, sin anunciarlo como un logro de Bernal.

En las notificaciones, a los funcionarios se les avisó que su contrato queda rescindido a partir del 1 de diciembre próximo. Según fuentes municipales, el despido alcanzará a 160 funcionarios del legislativo.

Lea más: Aprueban el aumentazo salarial a funcionarios prometido por Nenecho

Durante la sesión, el concejal Víctor Ortiz (PLRA) comentó que sabía que hay notificaciones de despidos y que en otras ocasiones se les estaba pidiendo a los funcionarios que renuncien a sus cargos.

“Me sorprende que se haga sin previo aviso. Esta actitud arbitraria a mí me molesta, me choca y me pongo a disposición de los funcionarios contratados para hacer todo lo que hay que hacer para que vuelvan a ser contratados. Vamos a recurrir a todas las instancias”, dijo Ortiz.

A su vez, Luis Bernal (ANR) le respondió que él mismo le informaría de manera personal lo que estaba pasando.