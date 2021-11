Kattya lleva propuesta de concertación

La diputada por Central manifestó que a ella le preocupa el modelo de Estado que puedan discutir con respecto al presupuesto y a la asignación de recursos, más allá de la candidatura presidencial de cara al 2023 que en su momento deba surgir.

Entre el viernes y ayer la legisladora se reunió con el intendente de Minga Guasu, Diego Ríos (Movimiento Conciencia Democrática Minguera); con el intendente de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel (Movimiento Ka’arendy Pyahu), con el intendente Miguel Prieto (Mov. Conciencia Democrática CDE); con el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA) y con concejales de Hernandarias.

Ante la consulta si la gira con referentes políticos sería en torno a su candidatura, González respondió: “A mi no me interesa ser candidata, si nosotros no tenemos la fuerza suficiente para instruir”, indicó y dijo que la intención es llevar un primer borrador de concertación que plantea contar con área jurídica, financiera, programática y estratégica adaptado al calendario electoral que propone el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Considera que para una concertación se deben conjugar muchas cosas, una de ellas llevar adelante unas primarias para elegir al candidato o candidata a la presidencia de la República.

La legisladora dijo que lleva la propuesta de concertación en papel de una ciudadana interesada y miembro de un poder del Estado. “La idea no es llevarse los laureles, ni decir que uno es el padre de la criatura”, reiteró sobre su eventual postulación.

La parlamentaria también dijo que conversó con el expresidente Fernando Lugo y el senador Jorge Querey del Frente Guasu. También comentó que ya conversaron con Sebastián Villarejo de Patria Querida y con el precandidato a presidente del PLRA, Hugo Fleitas, actual gobernador de Cordillera.

“Hay que abrirse y dejar de sentarse en una reunión cerrada. No podemos dejar que nos gane la desorganización”, dijo González al recordar la derrota en Asunción con la candidatura a la intendencia de Eduardo Nakayama (PLRA).