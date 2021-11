Vecinos del barrio Colinas de Pilar reclaman reparación de caminos

Pobladores del barrio Colinas de Pilar grabaron un video en donde mostraron el pésimo estado de las calles y que con cada lluvia quedan aislados, solicitaron a las autoridades una solución de manera inmediata.

Aldo Portillo, secretario de la comisión vecinal, comentó que han solicitado de manera formal al municipio local el arreglo de las calles. “Es una penuria lo que pasamos los vecinos en épocas de lluvias” se quejó.

Mencionó que esperan que las autoridades puedan tomar conocimiento y solucionar el problema. “Nosotros formamos una comisión, para ayudarnos entre todos y buscar mejorar el barrio”, señaló.

Agregó que el problema del barrio es que no cuentan con canalizaciones para desagotar las calles, con cada lluvia se llena de agua y no tiene salida porque no existen canalizaciones. “Necesitamos canalizaciones para que el agua corra hasta el arroyo San Lorenzo”, acotó Portillo.

Refirió que no tienen problemas en que las calles sean adoquinadas o empedradas, “lo que buscamos es salir de este aislamiento”, señaló.

Consultado sobre el tema, el intendente, Fernando Ramírez, respondió que están trabajando para mejorar, “ponemos a disposición todas la maquinarias con que contamos para solucionar el problema”, indicó

Recordó que el municipio no cuenta con recursos económicos suficientes, pero que hará todo lo posible de dar una solución a los vecinos.