Comuna de San Lorenzo gastó G. 161 millones en herramientas, pero no se realizan trabajos en barrios

Tanto la Municipalidad de Fernando de la Mora como el Municipio de Capiatá vienen realizando desde la semana pasada intensos trabajos de limpieza de plazas, terrenos baldíos para contrarrestar el avance de los mosquitos. La Municipalidad de Fernando de la Mora, incluso, ya realizó una primera reunión interinstitucional para coordinar varios trabajos de fumigación con el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa).

Si bien la Municipalidad de San Lorenzo subió a su portal de Facebook varias imágenes de la fecha 25 de noviembre de trabajos que se realizaron en los barrios de Sagrada Familia y San Juan de Calle’i, pero en las imágenes no se visualiza ningún tipo de herramientas que sean nuevas o que se haya utilizado recientemente. Solo se alcanza a ver la utilización de guantes desechables, y desmalezadoras que a simple vista se puede apreciar ya son de larga data.

Al respecto, el intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón dijo que los jefes comunales tienen la potestad de contratar por un valor no superior a G. 162 millones. “El ejecutivo puede realizar contrataciones hasta G. 162 millones con una licitación y no es que se va a entregar a una empresa cualquiera. Se sube al portal y el precio más bajo es la que gana”, explicó el jefe comunal.

Entre los objetos adquiridos por la anterior gestión se encuentran materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, plásticos, cauchos, repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. Se adquirieron 60 asadas tamaño mediano, 80 machetes, 300 limas afiladoras, 80 machetes, 60 asadas tamaño mediano, 75 palas, 100 rastrillos, 1.000 guantes de cuero, y otros 1.200 guantes que no están especificados de qué tipo son, 150 gomas de gomas, que no se observa que utilicen el personal de Aseo Urbano.

A todo esto, lo llamativo es que la comuna gastó G. 59.370.300 en la compra de hilo para desmalezadora, pero varios barrios de la comuna sanlorenzana yacen sucias y abandonadas, incluso los paseos centrales de transitadas avenidas están en total abandono.

Felipe Salomón dijo que ya se realizaron varios trabajos de hermoseamiento y pintura sobre la Avda. Mariscal López, y que están intensificando los trabajos en el microcentro de San Lorenzo, y que luego continuarían en los barrios.