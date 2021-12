Paciello adelanta que no habrá nuevo examen y conocidos jueces y fiscales quedaron aplazados

El presidente del Consejo de la Magistratura (CM) Abog. Oscar Paciello Samaniego, adelantó en la mañana de ayer, a través de Radio ABC Cardinal 730 AM, que su postura es la de rechazar los pedidos de reconsideración que solicita tomar un nuevo examen sobre la Constitución Nacional, ante el aplazo masivo de los concursantes que llegó al 75%, de un total de 1.869 postulantes que se presentaron para ser evaluados en los concursos de ternas convocados en varios edictos para cargos de jueces y fiscales.

Paciello Samaniego dijo tajantemente que no corresponde la reconsideración para llevar adelante un nuevo examen, no obstante aclaró: “Vamos a atender las revisiones y reconsideraciones que se planteen con el propósito de ir mejorando en los eventuales errores o deficiencias que pudo haber existido en este examen, ¿pero como le decís a los 480 postulantes (25%) que alcanzaron el puntaje mínimo que tienen que volver a rendir, o que su esfuerzo no significó nada absolutamente?. Hay que atender esa cuestión también, porque de no hacer así, vamos a romper el principio de igualdad si reconsideramos para hacer un nuevo examen”.

“Reitero, vamos a atender los reclamos sobre posibles errores en la formulación de las preguntas, pero si 480 personas pudieron interpretarlas y responderlas acertadamente, esto quiere decir que la deficiencia no pasa precisamente por un error en la formulación de las preguntas, sino la cuestión va por otro lado”, refirió el titular del CM que debe poner a consideración del pleno los pedidos de reconsideraciones y revisiones.

Paciello Samaniego asimismo aclaró que el Consejo de la Magistratura, un mes antes ya dispuso que el eje temático del examen que debían rendir los postulantes a las ternas, iba a ser sobre la Constitución Nacional de la República del Paraguay, exclusivamente.

Una vez más la deficiente formación de los operadores de justicia quedó demostrado con los aplazos masivos en la evaluación que tomó el Consejo de la Magistratura en la que 1.389 postulantes (75%) a las ternas para jueces y fiscales quedaron eliminados al no obtener el puntaje mínimo de 105, de un total de 150 puntos. Solamente 480 candidatos (25%) consiguieron los 105 puntos requeridos como mínimo para seguir en concurso. Lo preocupante es que en la gran mayoría de los jueces y fiscales que operan en el sistema de justicia y que se presentaron para concursar en los edictos, no llegaron a aprobar la evaluación. El Consejo no precisó cuántos jueces y fiscales quedaron eliminados del concurso.

Jueces aplazados

De la extensa lista de resultado del examen tomado el jueves 25 de noviembre, resaltan los aplazos de conocidos magistrados, entre ellos, quienes no consiguieron los 105 puntos mínimos requeridos: Lourdes Elizabeth Peña Villalba, quien obtuvo solamente 75 puntos, Suzan Karin Domenech Báez (93), Edith Victoria Coronel de Machado (93), Juan Martín Palacios Fantilli (69), Rosalinda Guens (81), la camarista Stella Mary Zárate (72), entre los que pudieron observarse.

La directora ejecutiva de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Beatriz López Saffi, asimismo quedó aplazada al obtener solamente 78 puntos.

Fiscales eliminados

Entre los fiscales que no consiguieron el puntaje mínimo de 105 puntos, de un total de 150, son los siguientes: Federico Leguizamón Noguera, con 72 puntos, Marcial Machado Orihuela (75), Elva Cáceres Gamarra (93), Cristina Cándida Chamorro (93), Itálico Adriano Rienzi González (102), entre los más conocidos.

Jueces que apenas “salvaron”

Entre los magistrados que por poco no quedaron eliminados se encuentran: María Lucila Bajac Cazal, quien consiguió 108 puntos de un mínimo de 105. También Guillermo Trovato Fleitas (111), Edgar Agustín Rivas Laguardia (111), Anselma Inés Galarza (114 puntos), y también aparece la fiscala Liz Cowan Benítez, con 111 puntos obtenidos en el examen del jueves 25 de noviembre.

La convocatoria que realizó el Consejo de la Magistratura para concursar por cargos para jueces y fiscales, por fenecimiento de mandatos y vacantes, se realizó a través de los edictos 1 al 6 y 8 de 2021.