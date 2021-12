porlaventanaNo: diplomáticos publican sus currículums contra ley que pretende favorecer a politiqueros

Con el objetivo de exponer la calidad en su formación y la importancia de contar con experiencia para acceder a cargos diplomáticos, varios profesionales empezaron a publicar sus currículums en las redes sociales, especialmente en Twitter, con el hashtag “#porlaventanaNo”, denunciando la posibilidad de que politiqueros sin formación ni experiencia accedan a estos cargos a través de un acceso paralelo creado por los senadores.

“Elegí la carrera por vocación de servicio e ingresé a la misma sometiéndome al rigor de las leyes vigentes, amparado en mis derechos constitucionales”, escribió Marcos Ávalos.

#porlaventanaNo Soy Marcos Avalos, funcionario diplomático de carrera, ingresé en mi tercer intento, por medio del X Concurso de Oposición y Méritos. Soy Lic. en RRII, con una maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad. #Senadores, no cambien la Ley 1335. Continúa el hilo — Marcos Avalos (@MarcosAvalos1) November 30, 2021

“No pertenezco a ningún clan familiar, a diferencia de cómo se quiso instalar el año pasado cuando se “debatía” un proyecto de modificaciones a la Ley 1335″, añadió.

“Preocupa la posibilidad de que los concursos para el ingreso a la Carrera Diplomática no puedan llevarse a cabo ante la incorporación masiva de funcionarios al servicio administrativo y técnico (sin concurso y basada únicamente en la antigüedad), como pretende el proyecto de Ley”, denuncia.

Los profesionales insistieron en la complejidad que implica acceder a estos cargos y la preparación que requiere.

“Ingresé en mi segundo intento. En el 2012 me presenté sabiendo que no lo lograría porque no contaba con todos los materiales, pero la experiencia me sirvió para dar todo de mí en el 2015 y asegurar mi lugar ESTUDIANDO”, expresó Tesii Aliende.

#porlaventanaNo

Soy Teresa Aliende, funcionaria diplomática de carrera, ingresé por medio del VIII concurso de oposición y méritos (2015). Soy abogada, notaria y escribana pública, con una maestría y sirvo a mi país con profesionalismo.@SenadoresPy, no deroguen la Ley 1335/99 — Tesii Aliende (@Tesi__Mar) December 1, 2021

“#porlaventanaNO señores!!! Rotundo NO!!! Para ingresar, hay que concursar y respetar la única vía de ingreso a esta carrera”, señaló Natalia Godoy Bonini.

#porlaventanaNo Soy Natalia Godoy Bonini, funcionaria de Cancillería hace 16 años. Ingresé en el 2do intento, x medio del XII Concurso de Oposición y Méritos (2019). Ya era abogada, magíster, docente universitaria, directora de una carrera, esposa y madre de 2 hijos @SenadoresPy — Natalia Godoy Bonini (@natigodoybonini) November 30, 2021

Por otro lado, también hay usuarios que manifestaron su desacuerdo con la modificación de la ley y su opinión acerca de los motivos de los senadores para hacerlo.

Todos sabemos que la modificación es para acomodar a los cadáveres políticos o sus familiares que con el desbloqueo ya no entran ni para portero en el camicomio..

Sencillo, terrible y denigrante lo que pretende hacer, quieren seguir viviendo del estado, parásitos!#porlaventanaNo — luis miguel rojas br (@LMrojas87) December 1, 2021

Además de los cuestionamientos de la ciudadanía en general, desde el propio Ministerio de Relaciones Exteriores se solicitó hoy al Senado la postergación del tratamiento del proyecto. Alegaron que es necesario un mejor estudio de la iniciativa legislativa y afirmaron que seguirán velando por la institucionalidad y por el proceso de profesionalización del servicio diplomático y consular de la República.

Soy Ruth Vera Durañona, de Barrero Grande, abogada y diplomática de carrera por II Concurso Nacional 2009, hoy Primera secretaria, aspirante a Consejera, especializada en el país y en el extranjero. Mi trabajo es el reflejo de mi compromiso inexpugnable con🇵🇾 #porlaventanaNo — ruth vera durañona (@RuthDuranona) November 30, 2021

A esto, la senadora colorada Lilian Samaniego afirmó que el canciller Euclides Acevedo mintió en la nota remitida al presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR, Añetete), sobre el proyecto de la nueva ley diplomática. Alegó que es mentira que la aprobación del proyecto tendrá un impacto de G. 35.000 millones en el presupuesto, tal como dijo el canciller Acevedo en entrevista con ABC Cardinal, sino que solamente será de G. 10.000 millones.

Precisamente uno de los beneficiados con la modificación de la Ley será el propio marido de la senadora Samaniego, Jorge Coscia Saccarello, quien en 2017 fue nombrado por Horacio Cartes cónsul en Foz de Yguazú, Brasil, violando la Ley 1.335 del servicio diplomático. Miembros de su equipo político también saldrían beneficiados con los nombramientos una vez que la ley sea aprobada; tal es el caso de la cónsul paraguaya en Clorinda, Belinda Gómez, que también violó la Ley 1.335 al participar abiertamente de un acto político partidario.

El pasado 25 de noviembre, el Senado aprobó en general y postergó por una semana el estudio en particular de la nueva ley del servicio diplomático y consular. Senadores opositores pidieron tiempo para estudiar cambios de última hora a la ley que dará acceso a funcionarios de Cancillería al escalafón diplomático.