Comerciantes de Alberdi esperan ansiosos apertura de frontera con Formosa

El presidente de la Asociación de Comerciantes de Alberdi, Miguel Vázquez, señaló que aún no hay fecha de la reapertura de la frontera, pero que ya existe movimiento de poner a punto las oficinas de Migraciones tanto en el lado paraguayo como argentino.

Vázquez indicó que la situación económica de los alberdeños es crítica, no hay ingreso de divisas y solo tienen esperanza en la reapertura del paso fronterizo con Formosa. “Nuestro único ingreso económico es la venta, el comercio, aquí no existe otro rubro, no hay agricultura ni ganadería, solo dependemos del comercio” acotó.

Añadió que existen más de 1.000 comerciantes esperando ansiosos la reapertura de frontera para que exista nuevamente el circulante. Agregó que desde el inicio de la pandemia todo quedó paralizado, y el comercio está muerto “Nuestra ciudad depende del intercambio comercial con Formosa, esperamos la reactivación comercial entre ambas ciudades” indicó.

Mencionó que la llegada de la ruta asfaltada a la ciudad de Alberdi dio algo de alivio a los pobladores, que tomaron como compromiso la palabra del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuando planteó la posibilidad de construir un puente que una físicamente la ciudad de Alberdi con Formosa. “Sabemos que eso llevará su tiempo, pero soñamos con esa posibilidad que genera una gran expectativa en los alberdeños” refirió.

Alberdi se encuentra a 90 km hacia el norte de la capital departamental de Ñeembucú (Pilar) y a 140 km de Asunción, cuenta actualmente con más de 10.000 habitantes.