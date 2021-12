Compatriotas remesaron US$ 400 millones hasta octubre y aún no alcanza nivel pre-pandemia

El informe de la banca matriz da cuenta de que el monto mensual ingresado en octubre último fue de US$ 46,39 millones, superior a los US$ 38,54 millones que ingresó en octubre del año pasado. De acuerdo con el pudo notar un repunte en octubre en comparación a los meses anteriores, lo cual también se debe a las mejores perspectivas mundiales para el empleo y las condiciones sanitarias más favorables.

Además, el acumulado en los diez meses del año llegó a US$ 400 millones, 0,1% más con relación al mismo periodo del año pasado, cuando alcanzó US$ 398 millones, lo que muestra un leve repunte de los envíos comparado al periodo más crítico de la pandemia, y lejos del nivel de envíos que se concretaron antes de la pandemia. Hasta setiembre del 2019, los compatriotas remesaron unos US$ 463 millones.

De acuerdo con los datos del BCP de enero a setiembre de este año, España sigue encabezando la lista de los países desde donde los compatriotas envían la mayor cantidad de dinero, con más de US$ 244 millones; le sigue Estados Unidos, desde donde llegaron US$ 65 millones; y en tercer lugar Argentina, con US$ 28 millones.

Por otra parte, el reporte de la banca matriz muestra un retroceso importante en los envíos desde el Brasil, esto relacionado con la situación económica que todavía afecta muy fuertemente al país vecino país. Según los datos, desde Brasil se remesaron US$ 8,3 millones entre enero y octubre del presente año, que representa un bajón del 71% comparado a igual periodo del 2020.