Vetan expropiación de inmueble para asentamiento en Ypané por no reunir criterios técnicos

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto N° 6417, con fecha 2 de diciembre pasado, por el cual objeta totalmente el proyecto de ley N° 6856/2021 «Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo - Ministerio de Desarrollo Social, para su posterior transferencia a título oneroso a sus actuales ocupantes, los inmuebles individualizados como Fincas N. °s 246 y 247, con Padrones N. °s 755 y 756 respectivamente, ubicados en la compañía Rosado Guazú del Distrito de Ypané, departamento Central”, sancionado por el Congreso Nacional, el 17 de noviembre de 2021.

Con el veto total, el proyecto sancionado vuelve a las cámaras del Congreso (Senado y Diputados) que deberán aceptar el veto o ratificarse en su decisión.

En el considerando del Decreto, el Ejecutivo argumenta los motivos por los cuales el proyecto de ley es vetado totalmente. Refiere que Ministerio de Desarrollo, por Nota MDS N° 1223 del 30 de noviembre de 2021, se ha pronunciado en los términos del informe elevado por la Dirección del Programa Tekoha, que expresa: “Que el motivo invocado por el Programa Tekoha del Ministerio de Desarrollo Social obedece a que, según los informes técnicos, no reúne los criterios técnicos de medidas y linderos. Así también, el incumplimiento con el criterio que establece que el título de propiedad deberá estar consignado los rumbos y distancias del inmueble ofertado con su respectiva superficie; y la falta de cumplimiento del criterio que establece la ocupación deberá ajustarse a los limites y/o lindes del inmueble”.

El Decreto señala, además, que conforme con la verificación “in situ” realizada se detectaron que el informe pericial y el plano no cuentan con rumbos, y el plano no se encuentra aprobado por el Servicio Nacional de Catastro. Agrega que “el polígono según el título no sobresale a la ocupación, pero deberá ser delimitado y los mojones deberán ser plenamente identificados”. “Se sugiere, además, la unificación de fincas de manera a subsanar las ocupaciones de algunos lotes que son divididas en 2 y presentar dicho proyecto al Servicio Nacional de Catastro para su aprobación con rumbos y distancias”, refiere la disposición.

Proyecto de Frente Guasu

El proyecto de Ley fue presentado por los senadores del Frente Guasu el pasado 13 de mayo, de acuerdo a los datos oficiales. Tiene la firma de los senadores: Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Sixto Pereira, Jorge Querey, Hugo Richer y Carlos Filizzola.

El documento tuvo sanción ficta en el Senado el 11 de noviembre pasado. Lo llamativo es que fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales que aconsejó el rechazo. Con la sanción ficta el documento pasó a Diputados, que lo sancionó el 17 de noviembre pasado y lo remitió al Ejecutivo que finalmente lo vetó totalmente.