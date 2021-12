ANDE recibirá ofertas para instalar primera planta solar

En setiembre pasado se inició el llamado a licitación, bajo la modalidad pública-internacional, para el “Diseño, suministro e instalación de una planta solar fotovoltaica”, cuyas ofertas se recibirán y abrirán el viernes 10 de diciembre próximo, a las 9:00 am en la sede centra de la ANDE.

La inversión estimada para dicho proyecto es de US$ 2.100.000 y será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto se enmarca dentro del “Plan Maestro de Generación” de la ANDE.

De acuerdo a datos de la empresa eléctrica estatal, la planta de energía solar suministrará de electricidad a la comunidad indígena Ynhychta, del pueblo Yshyr Ybytoso, ubicada en Puerto Esperanza, departamento de Alto Paraguay, Chaco.

Y aunque el Ing. Eduardo Viedma, consejero paraguayo de Itaipú y especialista en energías renovables, destacó que será la planta solar de mayor potencia en el territorio paraguayo, pues se planifica que contará con 685 kilovatios pico (kWp), fuentes del sector privado cuestionan algunos aspectos relacionados a este proyecto.

Sostienen que no tiene mucho sentido invertir US$ 2 millones en una comunidad indígena, considerando que no tienen demanda de gran cantidad de energía.

Critican que además, la ANDE tendrá que hacer toda la distribución interna en el pueblo, que también tendrá su costo. Asimismo, creen que alguna entidad tendrá que donar heladeras, focos y el sistema de distribución interno de cada casa.

Consideran que no tiene sentido el volumen de gasto que va a tener la ANDE porque en total serán invertidos entre US$ 5 millones a US$ 6 millones. Ese mismo monto se podría reinvertir en pequeños sistemas en cada casa individualmente y abarcar a una mayor cantidad de población, argumentan.

“El costo de darle energía solar a 150 viviendas sería de US$ 750.000, que incluye el panel solar, la batería para cada casa y también los artefactos eléctricos. Si el resultado va a ser prácticamente el mismo con US$ 750.000, no tiene sentido esta inversión”, mencionó el empresario del rubro que prefirió el anonimato.

Por otra parte, mencionó que técnicamente la ANDE pidió una planta solar, pero no dio especificaciones exactas, lo que daría lugar que, al no ser claros y no haber experiencia en Paraguay en el tema, cualquiera pueda presentar cualquier cosa. “Nadie en Paraguay tiene experiencia para esta licitación, no existe porque la planta solar paraguaya más grande es de 140 kWp, que instaló Itaipú con sus técnicos y el siguiente más grande es de 90 kWp”, expresó.