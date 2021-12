Estudio expone desajuste entre el mercado laboral y la oferta de formación en Paraguay

La consultora Yésica Fernández se encargó de presentar el trabajo que revela la brecha existente entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Fue durante una conferencia impulsada por el OIT, en el cual participaron varios otros consultores y la titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo.

Según expuso Fernández, en los niveles de cualificación Alto, Medio y Bajo se observan diferencias entre lo que el mercado busca, lo que se tiene en materia de profesionales y lo que se está formando.

Especifica el estudio que en el nivel Alto (cargos gerenciales especialmente), aunque se evidencia una amplia oferta educativa, esta no se orienta hacia las competencias futuras requeridas por las tendencias emergentes del mercado laboral. En ese sentido, indica que la oferta actual en ese nivel es del 11,6%, mientras que la demanda alcanza el 37,4 % y la oferta educativa ronda casi el 50%.

Mientras que en el Nivel Medio de cualificación (mandos medios), señala un déficit en la oferta laboral, lo que indica que los trabajadores no están orientados con las necesidades de la demanda laboral (de las empresas que buscan a estos profesionales). No obstante, resalta que la brecha en este punto no es tan amplia.

En este Nivel, el medio, la oferta laboral es del 7,5%, siendo que la demanda laboral es más del doble, un 16,6%, y la oferta educativa alcanza el 15,2%.

En el Nivel Bajo de cualificación, el informe rescata que hay suficiente cantidad de ocupados y una considerable demanda laboral, frente a un poca cantidad de egresados, lo que evidencia las necesidades de formación para estas ocupaciones. En este rango, la oferta laboral es del 80,9%, mientras que la demanda es 46%, frente a un 36% de la oferta educativa.

Los resultados forman parte del informe “Cambios en las dinámicas laborales-Paraguay 2020-2021″