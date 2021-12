El jueves será la última oportunidad para que le confirmen a Riera como embajador ante OEA

El acuerdo para Riera como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) figura en el 10° punto del orden del día junto al de los otros seis solicitados por el Poder Ejecutivo.

Por un lado, fuentes del oficialismo señalaron que en caso que nuevamente no haya quórum, el Ejecutivo optará por retirar el pedido. No obstante, el Ejecutivo tampoco descarta retirar antes del jueves el pedido de acuerdo referido a Riera en particular para evitar que la falta de quórum afecte al resto de los candidatos a embajadores que, de no tratarse sus casos, deberán aguardar hasta el año próximo.

Según indicaron fuentes del Ejecutivo, el mismo Riera solicitó de manera insistente ser designado embajador en la OEA como “salida” a cuestiones particulares, luego de la derrota catastrófica que tuvo su movimiento en las internas coloradas.

Riera tiene como antecedentes el de haber sido intendente de Asunción cuando ocurrió la tragedia del Ykuá Bolaños, episodio en el que se comprobó que la Comuna capitalina no realizó de manera adecuada la inspección sobre las condiciones de seguridad del local del supermercado siniestrado el 1 de agosto de 2004.

El ahora senador estuvo en el ostracismo político por varios años, hasta que el entonces presidente Horacio Cartes lo “rescató” para nombrarlo en distintos cargos.

Los otros pedidos de acuerdo pendientes son de la exviceministra de Educación Nancy Ovelar (Unesco), el del actual vicecanciller Marcelo Scappini Ricciardi (Naciones Unidas con sede en Suiza); Julio Duarte Van Humbeck, (Portugal) Enrique Insfrán Miranda, (República Dominicana); Raúl Montiel Gastó (Canadá) y Víctor Alfredo Verdún Bitar, como embajador en Rusia.