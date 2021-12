“FTC debe evaluar sus errores”, dice gobernador tras liberación de Reimer

“La liberación fue a total merced y decisión de los delincuentes, la FTC debe evaluar sus errores y falta de efectividad ante su presencia en el norte”, enfatizó el gobernador Carlos Giménez tras la liberación de Peter Reimer, luego de 8 días de secuestro por el EPP.

En ese sentido, resaltó que la Fuerza de Tarea Conjunta debe empezar a trabajar en conjunto no solo con la Policía Nacional, sino con las autoridades civiles, de manera real y efectiva, para articular informaciones y acciones. “No existe un trabajo en conjunto, inclusive hay celos entre ellos (FTC Y Policía)”, dijo.

“Es un organismo de control que tiene un efecto con su presencia pero no avanza, tienen que tener por lo menos un avance en ese sentido (...) No ha tenido resultados, suponemos que su presencia ha evitado males mayores, pero eso no debe ser el consuelo para los que habitamos en San Pedro”, consideró en contacto con Radio Ñanduti.

Por otra parte, también resaltó que el Gobierno debe trabajar en el factor social, apoyar a los pobladores de escasos recursos que necesitan en el norte del país y, si lo hacen, encontrarán información útil para localizar y combatir al EPP.

Inclusive dijo que charlando con el personal militar en el campo, estos le dicen que ni siquiera tienen órdenes de salida, que reciben información, pero no pueden proceder ni hacer nada. “Yo hasta sospecho de que no hay intención de verdad”, cuestionó.

Esta mañana David Reimer, padre de Peter Reimer, confirmó que su hijo fue liberado hoy tras ocho días de secuestro. Los secuestradores lo llamaron cerca de las 6:00 y amenazaron con matar al joven si iba acompañado con más de dos personas para buscar a la víctima en una comunidad indígena llamada Jeroky Roka, ubicada cerca de la Colonia La Yeya, apenas 10 kilómetros de distancia del sitio donde fue secuestrado el pasado 6 de diciembre.

Dijo que a las 6:00 recibió una llamada en la cual le dieron las coordenadas para llegar hasta la casa donde estaba el joven aguardando desde anoche. Le indicaron que debían ir solo dos personas y que si no cumplían con las indicaciones iban a asesinar a la víctima. Comentó que Peter actualmente está bien de salud, pero aún afectado por la experiencia.

