Colorados piensan que la gente es idiota, dice Kattya

“Hugo Javier González no es nadie, es apenas un delincuente de poca monta que va a terminar en el basurero de nuestra historia política”, consideró ayer durante su intervención ante el pleno la diputada Kattya González (PEN), que advirtió que los que votaron para salvar al gobernador son peores que él.

Lea más: Sin vergüenza, colorados salvan a Hugo Javier de la intervención

“Los que buscan impedir que se lo destituya y vaya a la cárcel no tienen ningún interés en Hugo Javier, (...) lo que les importa realmente, el karaku de la cuestión, es que todo siga igual, que se siga robando a costa del Paraguay”, acusó.

También fue dura al considerar el motivo por el cual actúan con tanta despreocupación y faltos de temor a la ciudadanía, considerando que desprecian la capacidad de reacción del pueblo.

“Esta clase política que hoy va a votar por la impunidad y por el blanqueo, ¿saben qué piensa de ustedes, los ciudadanos? Piensan que ustedes son idiotas, que ustedes no tienen memoria, que ustedes no castigan ni sancionan, que ustedes van a seguir votando en el 2023 a lo mismo de siempre”, advirtió.

González fue otra de las integrantes de la comisión que analizó los elementos del pedido de intervención y agregó que Hugo Javier no solo debía ser destituido, sino que debería estar preso.

“Esperemos que el Ministerio Público se ponga los pantalones largos, que deje de proteger a los delincuentes de cuello blanco (...) Este señor tiene que estar preso y no con medidas alternativas porque la prueba documental es irrefutable”, agregó la diputada del PEN.

Hugo Javier González ya está imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal, y no se descarta que se pueda sumar por lavado de dinero en otra investigación en abierta. Pese a esto, aún no se ha podido realizar su audiencia de imposición de medidas, ya que comenzó chicaneando, frenando la designación del juez para su caso.