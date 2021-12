Fracasa nuevo intento de aprobar designación de Riera ante la OEA

Según indicaron fuentes de la Cámara Alta, un grupo de senadores tenía previsto plantear en la sesión extraordinaria una reconsideración para que el miembro de esa cámara Enrique Riera (ANR) obtuviera el acuerdo constitucional para que se desempeñe como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, D.C.

Lea más: El Senado vuelve a negarle el acuerdo para que Riera sea embajador ante la OEA

Sin embargo, la ausencia de algunos senadores, entre ellos del mismo Riera y la evidencia de que no se contaría con los votos necesarios les hizo desechar esta idea.

Presuntamente, los impulsores, encabezados por el senador colorado cartista Juan Carlos Galaverna, querían insistir en que el presidente del Senado Óscar Salomón (ANR, Añetete) procedió de manera antirreglamentaria al considerar que no hubo mayoría para el acuerdo. El argumento se basaba en que hubo 22 votos a favor del acuerdo para Riera y solamente 11 en contra. En cuanto a las 12 abstenciones, sostenían que no debían tenerse en cuenta por no tratarse de votos ni a favor ni en contra.

Lea más: Víctimas del Ycua Bolaños manifiestan dolor por el premio de una embajada para Riera

El senador Galaverna, la senadora Zulma Gómez (PLRA, cartista) y Riera ya intentaron instalar esta controversia en la sesión ordinaria del jueves, minutos después de que el titular del Senado declaró que no hubo votos para el acuerdo y dio por terminado el tratamiento de este punto.

Los tres legisladores citados (Calé, Zulma y Riera) hicieron referencia a que no existe en el reglamento interno de la cámara nada específico sobre las mayorías necesarias y que las abstenciones no constituyen un rechazo. Sin embargo, el artículo 167 del reglamento interno establece de manera específica que para las resoluciones de la cámara se requerirán las mayorías establecidas en la Constitución Nacional, las leyes y este reglamento. El artículo 185 de la Constitución establece en su tercer párrafo que para las votaciones del Congreso se entenderá por simple mayoría la mitad más uno de los miembros presentes (hubo 45 el jueves).

Galaverna y Riera pretendieron sostener que esta mayoría establecida en la Constitución solamente se refiere para el caso de sesiones conjuntas, ya que así es el título del artículo. Sin embargo, el mencionado párrafo dice claramente: “Votaciones de las cámaras del Congreso”, sin especificar que alude a ambas. El Ejecutivo no insistiría con el pedido de acuerdo, según indicaron fuentes del oficialismo.