Hombre atacado por pitbull pide ayuda para gastos médicos

Oscar Diosnel Sánchez, del barrio Bella Vista, ciudad de Luque, informó que el miércoles, cuando volvía de la casa de un amigo suyo y cuando ya se encontraba a escasos metros de su domicilio fue atacado por un perro de la raza pitbull, cuya dueña es su vecina a quien acusa de no querer hacerse responsable de los gastos médicos.

El hombre relató que el perro lo derribó, ya que traía varias cosas en sus manos y no pudo defenderse correctamente, y lo atacó directamente en la cabeza, intentó escapar pero volvió a agarrarlo para tratar de herirlo en el cuello. También tuvo heridas en los brazos y en las manos.

Dijo que no pudo acudir aún al Centro Antirrábico Nacional debido a que no tiene los medios para llegar hasta el lugar, ya que usó el poco dinero con que contaba -no tiene mucho trabajo actualmente- para ir al médico. Dice además que tiene una esposa que se encuentra medicada por problemas cardíacos, por lo que tiene muchos gastos, reportó el periodista de ABC Rodolfo López.

Por este motivo, pidió a personas de buen corazón colaborar con él, comunicándose al celular: (0984) 330-468.