Tribunal rechaza apelación y Marly no tendrá vacaciones en los Estados Unidos

Con la decisión del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado conocida hace instantes, a Marly Figueredo no le queda otra que resignarse a pasar las vacaciones lejos de la nieve. Es que a los camaristas Arnulfo Arias y Andrea Vera Aldana no le convencieron en lo más mínimo los argumentos esgrimidos por la defensa para abandonar el país en la etapa en que el juzgado está prestes a fijar fecha para la audiencia preliminar en la que debe resolver si ella y los demás acusados van a o no a juicio oral y público.

La tercera integrante de la Cámara, Bibiana Benítez, votó a favor de conceder el permiso a la acusada, pero el voto en mayoría terminó por ratificar la decisión dictada el viernes último por el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás.

